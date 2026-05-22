Tarık Biberovic: 'Onlardan daha iyi takımız ama olmadı!'

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olan Fenerbahçe Beko, finale yükselemedi.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin milli yıldızı Tarık Biberovic değerlendirmelerde bulundu.

"ONLARDAN DAHA İYİ TAKIMIZ"

Finale yükselemedikleri için üzgün olduğunu söyleyen Tarık, "Vallahi... Çok üzgünüm. Buraya kadar geldik. Onlardan daha iyi takımız, bunu kesinlikle biliyorum. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

"EUROLEAGUE'NİN EN İYİ TAKIMINI 80 SAYI ALTINDA TUTTUK"

Savunma performanslarına dikkat çeken Biberovic, "Savunma konusunda iyiydik, 80 sayı altında tuttuk onları. EuroLeague'in en iyi hücum takımını 80 altında tuttuk ama olmadı." dedi.