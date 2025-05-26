Tarık Biberovic ayağının tozuyla: 'Avrupa fatihi olduk!'

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunun ardından Türkiye’ye döndü. Sarı - lacivertlilerde Tarık Biberovic, Melih Mahmutoğlu ve Eric McCollum ise açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli oyuncuların açıklamaları;

BIBEROVIC: AVRUPA FATİHİ OLDUK

"Bizi neden favori görmediklerini anlayabilmiş değildim. Çok iyi bir takımımız vardı ve ben buna inanıyordum. Taraftarlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz. Buraya geldiler, her yerde bizi desteklediler. Onlara sahip olduğumuz için çok şükrediyorum. Hepimiz çok mutluyuz, hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz."

MELİH MAHMUTOĞLU: HERKESİ BAĞDAT'A BEKLİYORUZ

"Yarın herkesi Bağdat Caddesi'ne bekliyoruz. Harika bir şampiyonluk kutlaması olacak."

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McCollum: BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK

"Takım arkadaşlarım ve koçlarım benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar, onlara teşekkür ediyorum. Bu bir takım işi. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyunca destekleyen taraftarlarımızın emekleriyle bu büyük başarıyı elde ettik."