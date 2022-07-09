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Tarihin en sürpriz finali: Jabeur-Rybakina

#Wimbledon#WTA#Jabeur
Tarihin en sürpriz finali: Jabeur-Rybakina
Koray Durkal

Tunuslu Ons Jabeur, grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olurken rakibi Elena Rybakina da Kazakistan adına aynı başarıya ulaşan ilk sporcu unvanını aldı. Bugün oyna- nacak finalde iki raket de ilk grand slam şampiyonluklarının yaşamalarının yanı sıra ülkeleri ve bölgeleri için tarihi bir zaferi de kazanmış olacak.

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Madrid Açık’ta şampiyon olan Tunuslu Ons Jabeur, WTA 1000 turnuvası kazanan ilk Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçmişti. Sadece ülkesinde değil tüm Arap ülkelerinde bu kategoride kazanan ilk tenisçi olan Jabeur, müthiş bir başarıya daha imza atıp Wimbledon finaline yükseldi. Yarı finalde Tatjana Maria’yı 6-2, 3-6 ve 6-1’le geçip finale ulaşan ilk Arap ve ilk Afrikalı kadın olarak tüm kıtanın gururu olan Jabeur, aynı zamanda tenisi Tunus’a, Afrika’ya ve Araplar’a yardım etmek için bir platform olarak görüyor.

Asla yapamayacağımı düşündüm

Kortta bitmek bilmeyen enerjisi, etkili forehand’leri ve dropshot’larıyla dikkat çeken Jabeur, finali kazanması halinde dünya 1 numarasına adını yazdırmaya çok yakın. Geçen yıl burada kullandığı raketi ülkesi için açık artırmaya çıkaran tenisçi final hakkında şunları söylüyor: “Yıllarca süren fedakarlıkların ardından gerçekleşen bir rüya. Asla pes etme ve her zaman yapabileceğine inan. Yalan söylemeyeceğim, belki asla başaramayacağımı ya da asla slam şampiyonluğu ya da slam finali yapamayacağımı düşündüm. Tenis zordur, bazen her hafta oynadığınızda ve belki her hafta kaybettiğinizde. Bu harika bir duygu.

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Rybakina, Kazakistan'ın gururu

Oyunu öğrenen bir çocukken bir çim kort bile görmeyen ve en büyük hayali Fransa Açık’ı kazanmak olan Jabeur, şimdi Wimbledon’ı kazanmaya bir adım uzakta. Kendinize güvendiğinizde ve hayatınızda bir hedef belirlediğinizde ona ulaşabileceğinize dair bir mesaj gönderen tenisçi Afrika ve Asya’da gençlerin idolü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Jabeur bugün Elena Rybakina ile karşı karşıya gelecek. 23 yaşındaki rakibi de, Kazakistan’dan Grand Slam kazanan ilk oyuncu olmaya çalışacak.

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#Wimbledon#WTA#Jabeur

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