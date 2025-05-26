Tarihin en pahalı maçı: 220 milyon Sterlin!

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Sunderland ile Sheffield United takımları arasında önceki gün oynanan İngiltere Championship Play-Off Finali yükselme karşılaşması tarihin en pahalı futbol maçı oldu. Rakibini 90+5’te attığı golle 2-1 yenen Sunderland hem Premier Lig’e yükseldi hem de 220 milyon sterlin (11.6 milyar TL) gibi dudak uçuklatan bir parayı kasasına koydu. Bu rakam, 2024’te verilen 140 milyon sterlini (7.4 milyar TL) gölgede bıraktı. Sunderland gelecek sezon Premier Lig’den düşmezse 200 milyon sterlin (10.5 milyar TL) daha kazanacak.

Jobe Bellingham artık Premier Lig’de

Real Madrid forması giyen Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham da takımı Sunderland’ın kazanmasıyla birlikte Premier Lig’de forma giyecek. 2017’de Premier Lig’e veda eden, 2018’de 1. Lig’e kadar düşen ve 8 yıl boyunca büyük zorlukları aşarak bu noktaya gelen Sunderland yeniden Premier Lig’in en büyük rengi olmak istiyor. Galibiyet golünü 19 yaşındaki Tom Watson’un atması, Sunderland açısından bu tarihi zafere ayrı bir anlam kattı.

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PLAY-OFF ÖNCESi FAZLA ŞANS TANINMIYORDU

Sunderland pek çoklarına göre play-off’ların en dezavantajlı takımıydı. Play-off tarihindeki en genç ikinci takım olan Sunderland’in yükselmesine çok da ihtimal verilmiyordu. Ancak teknik direktör Regis Le Bris, beklentilerin düşük olmasını bir avantaja çevirerek yaklaşık 6-7 yıldır bir arada oynayan bu gençlerden son derece istekli bir takım yarattı.