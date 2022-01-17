Tarihin en kötü Galatasaray'ı

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G.Saray’da hoca değişikliği de kötü gidişe son veremezken sarı kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamaya devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig’de 27 puan toplayan G.Saray 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 21, maçlar itibarıyla üç puanlı sisteme geçilen 1987-88’den bu yana en düşük sayıda kaldığı sezonu geçiriyor.

Trabzon’un puan kaybettiği haftada farkı bir nebze de olsa azaltma şansını değerlendiremeyen G.Saray zirvenin 23 puan gerisine düştü.

ÖNE GEÇiP 15 PUAN BIRAKTI

Bu sezon Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda 15 puan kaybeden G.Saray, 2014-15’ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig’de 8. kez sahadan yenilgi ile ayrılan Galatasaray, 2020/21’in tamamında ligde aldığı mağlubiyet sayısını yakaladı (40 maç).

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Sarı kırmızılıların Hatay deplasmanındaki yenilgi ile birlikte bu sezon dış sahada kazanamama serisi de 6 maça çıktı.

BiTMEYEN KÂBUS: PENALTI

Bu sezon penaltıları değerlendirme yüzdesi son derece düşük olan Galatasaray, dün de aynı sıkıntıyı yaşadı. 27. dakikada kazanılan atışı kullanan Patrick van Aanholt kötü bir vuruş yapınca kaleci Abdullah kurtardı. Böylelikle Galatasaray, bu sezon kullandığı 4. penaltı atışının 3’ünden yararlanamamış oldu.

Sarı kırmızılı takımın bu sezon kazandığı 4 penaltıda gol atmayı başaran tek isim, 1. haftadaki Giresun maçında fileleri havalandıran Cicaldau oldu. Aynı maçta penaltı kullanan Diagne ise başarılı olamamıştı. Penaltı kaçıran diğer futbolcu ise Beşiktaş derbisinde kaleci Ersin’e takılan Muhammed’di.