Tarihin en iyi 100 metresi!

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda önceki gün koşulan erkekler 100 metre finali, tarihin en çekişmeli yarışına sahne oldu. ABD’li Noah Lyles ile Jamaikalı Kishane Thompson 9.79 saniye ile finişi aynı anda geçerken, kazananı fotofiniş belirledi. Lyles, saniyenin binde 5’i farkla (9.784’e 9.789) birinci bitirip altın madalya kazandı. Bir başka ABD’li atlet, Fred Kerley de 9.81 saniyelik derecesiyle yarışı üçüncü sırayı elde edip bronz madalya aldı.

Thompson kazandığını zannetti

100 METRE yarışının bitiminde sporcular çizgiyi geçtiğinde Kishane Thompson kazanmış gibi sevinirken, Noah Lyles da Jamaikalı rakibinin önde olduğunu düşünenler arasındaydı. Fotofiniş sonucu açıklandığında Lyles, Stade de France’ı dolduran onbinlerce sporseverin alkışları arasında, formasındaki isim etiketini havaya kaldırarak tribünlerin önünde zafer turu attı ve coşkulu bir kutlama yaptı.

Haberin Devamı

Kurtların arasındaki bir kurdum

Altın madalya kazandığı sonrası duygularını anlatan Noah Lyles, “Ben kurtların arasındaki kurdum. Fotofiniş sonucunda adımın çıktığını gördüğümde kendi kendime ‘Tanrı aşkına, inanılmazım’ dedim. Bu benim kariyerimdeki en iyi yarışım. Çok mutluyum. Şimdi 100 metrede elde ettiğim bu başarıyı 200 metreye de taşımaya hazırım” ifadelerini kullandı.

İlk 40 metrede son sıradaydı

Finalin kronolojik görüntüleri ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yarışın ilk 40 metresinde son sırada yer alan Noah Lyles, sonraki bölümde tam anlamıyla uçuşa geçti. 50’nci metrede 7’nci, 60’ıncı metrede 3’üncü sıraya çıkan ABD’li atlet, 90’ıncı metreye de 2. sırada girdi. Yarış boyunca birinciliği sadece bitiş çizgisinde yakalayan 27 yaşındaki Lyles, tarihin en unutulmaz finallerinden birinin kahramanı olmayı başardı.

En teknik yarışlardan biri

Finalin kronolojik görüntüleri ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yarışın ilk 40 metresinde son sırada yer alan Noah Lyles, sonraki bölümde tam anlamıyla uçuşa geçti. 50’nci metrede 7’nci, 60’ıncı metrede 3’üncü sıraya çıkan ABD’li atlet, 90’ıncı metreye de 2. sırada girdi. Yarış boyunca birinciliği sadece bitiş çizgisinde yakalayan 27 yaşındaki Lyles, tarihin en unutulmaz finallerinden birinin kahramanı olmayı başardı.

Haberin Devamı