Tarihin en golcü Trabzonspor'u!

Daha önceki 23 maçlık dönemlerde en iyi performansı, 1995-1996 sezonunda rakip fileleri 53 kez havalandırarak gerçekleştiren Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kaydettiği 5 golle bu istatistiği daha da yukarı çekti.

Maç başı gol ortalaması 2.34’e ulaşan Trabzonspor, aynı zamanda ligin en çok gol kaydeden takımı. Bordo mavililerin attığı 54 golün 19’unu Alexander örloth kaydederken, Anthony Nwakaeme 9, Jose Sosa 5, Daniel Sturridge de 4 kez ağları havalandırdı.





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