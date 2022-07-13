Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Tarihin en büyük transfer fiyaskoları! Paul Pogba, Hazard, Paulo Dybala...

#Transfer#Paul Pogba#Juventus
Tarihin en büyük transfer fiyaskoları Paul Pogba, Hazard, Paulo Dybala...
Koray Durkal

2016’da transfer rekoru kırarak gittiği United’ın bedavaya bıraktığı Pogba da ‘başarısız transferler’ kulübüne girdi. Milyarlarca Euro’luk ekonomisi olan futbolda her transferin başarılı olacağının garantisi yok. Bunun son örneği, Manchester United’ın 105 milyon Euro’ya aldığı ve beklenen performansın çok uzağından kalan Paul Pogba’nın bedelsiz olarak eski kulübü Juventus’a dönmesi oldu. Sadece United değil tüm dev kulüpler bu tatsız deneyimi zaman zaman yaşıyorlar.

Haberin Devamı

Bundan 6 yıl önce Juventus’tan Manchester United’a 105 milyon Euro gibi rekor bir bedelle giden Paul Pogba, hayal kırıklığı içinde geçen İngiltere serüveninin ardından bedelsiz olarak Juventus’a döndü. Serie A ekibi siyah beyazlılarla 2026’ya kadar süren sözleşme imzalayan 29 yaşındaki oyuncu, adını hayal kırıklığı yaratan isimlerin arasına yazdırdı. İsterseniz büyük hayal kırıklığı yaratan diğer isimleri hatırlayalım:

HAZARD’DAN ‘BALE EFEKTİ’ BEKLENİYOR

Yıl 2013... Cristiano Ronaldo rüzgarının estiği Madrid şehri 101 milyon Euro’luk rekor bedelle transfer edilen Gareth Bale ismini haykırmaya başladı. Ancak Bale gerek özel hayatı gerek istikrarsız performansıyla beklentileri karşılayamadı. Galli futbolcu 9 yıl sonra ABD ekibi Los Angeles FC’ye transfer oldu. 100 milyon Euro’ya transfer edilen Hazard da yaşadığı sakatlık sonrası istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. Belçikalı. henüz takımdan ayrılmasa da Madrid’de yeni bir Bale efekti yaratması bekleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İtalyan ekibi Napoli, Kalidou Koulibalynin yerini Kim Min-Jae ile doldurmak istiyorİtalyan ekibi Napoli, Kalidou Koulibaly'nin yerini Kim Min-Jae ile doldurmak istiyorHaberi görüntüle

JOVİC DE BEDAVAYA GİTTİ

Real Madrid’in bir diğer hayal kırıklığı ise 2019’da Eintracht Frankfurt’tan 63 milyon Euro ödenerek alınan Luka Jovic... La Liga’da 1.5 yılda hepi topu 36 maça çıkabilen Sırp forvet, bedelsiz olarak Fiorentina’ya gönderildi. Arsenal’ın 2017’de 53 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alexandre Lacazette Londra’da geçirdiği 5 yılın ardından eski takımı Lyon’a bedelsiz olarak geri döndü. Juventus’un 2015 yılında 41 milyon Euro ödeyerek Palermo’dan aldığı Paulo Dybala da şimdilerde kendine kulüp arıyor. Lionel Messi’nin veliahtı olarak gösterilen ama o performansa hiçbir zaman yaklaşamayan Dybala, gözyaşları içinde veda ettiği takımına hiç para kazandıramadı.

Tarihin en büyük transfer fiyaskoları Paul Pogba, Hazard, Paulo Dybala...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Paul Pogba#Juventus

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini