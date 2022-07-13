Tarihin en büyük transfer fiyaskoları! Paul Pogba, Hazard, Paulo Dybala...

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Bundan 6 yıl önce Juventus’tan Manchester United’a 105 milyon Euro gibi rekor bir bedelle giden Paul Pogba, hayal kırıklığı içinde geçen İngiltere serüveninin ardından bedelsiz olarak Juventus’a döndü. Serie A ekibi siyah beyazlılarla 2026’ya kadar süren sözleşme imzalayan 29 yaşındaki oyuncu, adını hayal kırıklığı yaratan isimlerin arasına yazdırdı. İsterseniz büyük hayal kırıklığı yaratan diğer isimleri hatırlayalım:

HAZARD’DAN ‘BALE EFEKTİ’ BEKLENİYOR

Yıl 2013... Cristiano Ronaldo rüzgarının estiği Madrid şehri 101 milyon Euro’luk rekor bedelle transfer edilen Gareth Bale ismini haykırmaya başladı. Ancak Bale gerek özel hayatı gerek istikrarsız performansıyla beklentileri karşılayamadı. Galli futbolcu 9 yıl sonra ABD ekibi Los Angeles FC’ye transfer oldu. 100 milyon Euro’ya transfer edilen Hazard da yaşadığı sakatlık sonrası istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. Belçikalı. henüz takımdan ayrılmasa da Madrid’de yeni bir Bale efekti yaratması bekleniyor.

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JOVİC DE BEDAVAYA GİTTİ

Real Madrid’in bir diğer hayal kırıklığı ise 2019’da Eintracht Frankfurt’tan 63 milyon Euro ödenerek alınan Luka Jovic... La Liga’da 1.5 yılda hepi topu 36 maça çıkabilen Sırp forvet, bedelsiz olarak Fiorentina’ya gönderildi. Arsenal’ın 2017’de 53 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alexandre Lacazette Londra’da geçirdiği 5 yılın ardından eski takımı Lyon’a bedelsiz olarak geri döndü. Juventus’un 2015 yılında 41 milyon Euro ödeyerek Palermo’dan aldığı Paulo Dybala da şimdilerde kendine kulüp arıyor. Lionel Messi’nin veliahtı olarak gösterilen ama o performansa hiçbir zaman yaklaşamayan Dybala, gözyaşları içinde veda ettiği takımına hiç para kazandıramadı.