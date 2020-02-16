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Haber Giriş: 16.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Tarihin en büyük projesi: Geleceğin şampiyonları aranıyor

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Tarihin en büyük projesi: Geleceğin şampiyonları aranıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlattıkları cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını, bunlardan yaklaşık 110 bininin yetenek havuzuna alındığını diye getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Sportif Yetenek Taraması Projesi’ ile yakalanmak istenen hedefleri ve projenin geldiği noktayı rakamlarla anlattı. Hedeflerinin, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu kaydeden Kasapoğlu, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, bu çocukların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri için başlatılan proje ile olimpik sporcu havuzuna her yıl yaklaşık 4 bin sporcu ekleyerek uluslararası sportif başarıların artırılmasını amaçladıklarını belirtti.

"Önemli bir kaynağa ulaşacağız"

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Bu projemiz, yetenekli çocuklarımızın ilkokul üçüncü sınıfta tespit edilip spora yönlendirilmesi, ilgili önemli bir çalışma. Her yıl ortalama 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yetenek taraması sürecini geçen 1 milyon 226 bin 503 çocuğumuzdan yaklaşık 110 bin çocuğumuz şu an yetenek havuzunda ilgili süreçleri yaşıyorlar. Ve onların Temel Hareket Becerileri ve Spor Becerileri Eğitimi sürecini tamamlamasının ardından olimpiyat hazırlık merkezlerine, sporcu eğitim merkezlerine yönlendirilmesiyle sonraki süreçteki müsabakalar, turnuvalar, şampiyonalar ve olimpiyatlar için çok önemli bir kaynağa ulaşmış olacağız.”

Tarihin en büyük projesi: Geleceğin şampiyonları aranıyor

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