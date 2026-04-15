Tarihin en acayip futbol sezonu!

Polonya 1. Ligi’nde futbol tarihinin en acayip sezonu yaşanıyor.

28 haftası geride kalan 18 takımlı ligde, lider ile 17. sıradaki ekip arasındaki puan farkı sadece 13... Durum o kadar karışık ki, 25 puanla son sırada yer alan Nieciecza dışındaki her takımın şampiyon olma veya küme düşme ihtimali bulunuyor.

46 puanlı Lech Poznan şimdilik lider durumda ancak 17. sıradaki Widzew Lodz bile Polonya şampiyonu olabilme şansına sahip.

Benzerine rastlanmayan bu tarihi sezonda kimin gülüp kimlerin üzüleceğini kalan 6 haftada oynanacak maçlar belirleyecek.