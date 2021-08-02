Tarihimizin en başarılı olimpiyatı

Spor Servisi / Koray DURKAL - Olimpiyat denince bizler için akla ilk gelen sporlar her zaman güreş, boks, judo, tekvando, halter ve atletizm oldu. Yıllar boyu elde ettiğimiz 93 madalyanın tamamı bu 6 spor dalından geldi ve deyim yerindeyse bu branşlarda sıkışıp kaldık. Estetik ve atletik sporlar deyince asla akla gelen ülkeler arasında olamadık. Ta ki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kadar... Belki katılım olarak 114 kişiyle gittiğimiz 2012 Londra Olimpiyatları’nın gerisinde kaldık ancak bugüne kadar olmadığı kadar farklı branşlarda elde ettiğimiz başarılar ve 108 sporcumuzun tamamının son ana kadar gösterdiği mücadeleyle tarihimizin en başarılı Olimpiyat performansını ortaya koyuyoruz.

METE İLE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLADI

Bugüne kadar oyunlarda okçuluk kategorisinde bir madalyamız bile olmamıştı. Ancak Mete Gazoz tüm bu duvarları yıkıp attı. Okçuluk artık Türkiye’nin altın madalya kazandığı yedinci spor dalı olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar oyunlara son 16 turunda veda etse de Yasemin Ecem Anagöz de son ana kadar gösterdiği performansla kadınlarda gelecek yıllar için umut veren isimlerden biri oldu. Onların açtığı bu yolla okçulukta yepyeni bir çağ başladı.

ERSU ŞAŞMA İLE O EŞİĞİ GEÇTİK

Sırıkla atlama deyince pek çoklarımızın aklına efsane sporcu Sergei Bubka gelir. Yakın dönemde ise Renaud Lavillenie ve Thiago Braz da Silva. Ama asla bir Türk sporcuyu bu alanda boy gösterirken izleme şansına sahip olmamıştık... 21 yaşındaki Ersu Şaşma ismini duyana kadar. Dün Mehmet Arslan da köşesinde yazmıştı; “Sırıkla atlama, atletizmin en zor, en teknik branşlarından biridir. Bu branş için, iyi bir koşucu, iyi bir atlet, iyi bir yetenek olmanın dışında ritim duygunuzun da çok gelişmiş olması gerekir” diye. İşte tüm bu meziyetleri barındıran Ersu Şaşma 5.65 metrelik derecesiyle adını sadece finale yazdırmadı, bugüne kadar aşamadığımız o zorlu eşiği de geçti.

CİMNASTİKTE YEDİ FİNAL ÇIKARDIK

Atletizm ve yüzme ile birlikte olimpiyat oyunlarının 3 ana branşından biri olan cimnastikte 4 sporcuyla girdiğimiz erkekler artistik cimnastik elemelerinden toplamda 7 final çıkardık. Ferhat Arıcan paralel bar, İbrahim Çolak halka, Adem Asil genel tasnif ve atlama masası, Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masasında finale yükseldi. Bu sporcularımızın finale kalması bile cimnastikte ekol ülke olma yolunda ilerlediğimizin somut örneklerinden biri oldu.

KADIN BOKSUNDA YENİ BİR DÖNEM

Tokyo kadın boksu açısından da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Evet, erkek boksunda madalyalarımız ve başarılarımız vardı ancak kadın boksu bugüne kadar boy gösteremediğimiz branşlardan biriydi. Ancak önce Busenaz Sürmeneli (fotoğrafta) 69 kiloda ardından Buse Naz Çakıroğlu 51 kiloda yarı finale kalarak kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcular olarak tarihe geçtiler.

BADMİNTONDAKİ UMUT: YASEMİN

Sanırım ülkece en yabancı olduğumuz branşlardan biri de badminton. Bugüne kadar aşina olmadığımız bu spor dalında bizi ilk kez 2012 Olimpiyatları’nda temsil eden Neslihan Yiğit pek çok yetenekli gencin de önünü açtı. 2020 Tokyo’da grubunda Dünya 2 numarası ve olimpiyatın favorilerinden Çinli Yu Fei Chen’e kaybederek oyunlara veda etse de 2024’te badminton branşında ilk kez madalya almamız için o kapıyı araladı.

ALİCAN KAYNAR BİR İLKİN PEŞİNDE

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yelken finn sınıfında 10 yarış sonunda madalya müsabakasına katılmaya hak kazanan milli sporcu Alican Kaynar tarihte bir ilki başardı. Yelkende ilk kez Berlin 1936’da Demir Turgut Yola, Şeref Birgen, Harun Ülman ve Behzat Baydar ile temsil edilen Türkiye bu branşta uzun yıllar olimpiyatlarda yer alamamıştı. Atlanta 1996’da Ayşe Sözeri ile oyunlarda tekrar boy gösterdi. Aradan geçen 25 yılın ardından Alican yelkende Türkiye’ye madalya getiren ilk sporcu olmak için yarışacak.

VE FİLENİN HARİKA KADINLARI...

Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012’de mücadele eden Filenin Sultanları, Tokyo 2020’de ise performansıyla tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Gruptaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’i set vermeden yenen Filenin Sultanları, İtalya ve ABD mağlubiyetlerine rağmen dördüncü maçında Arjantin’i yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. İlk maçtan bu yana hırsları ve son ana kadar bitmek bilmeyen mücadeleleriyle Olimpiyatlara katılmanın bile başarı sayıldığı bu branşta tarihimizdeki ilk çeyrek final başarısını elde ettiler.