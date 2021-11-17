Tarihi zafer sonrası anlamlı hareket! Primi çocuklara bağışladılar

Haberin Devamı

Portekiz’i son dakika golüyle 2-1 yenerek 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nu lider bitiren Sırbistan Milli Takımı futbolcuları, bu tarihi başarılarını örnek bir davranışla süsledi.

Dusan Tadic’in kaptanlığını yaptığı milli takımda futbolcular, finallere katılma ödülü olarak devletin vereceği toplam 1 milyon Euro’luk primi bağışlama kararı aldı.

Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre oyuncular, 1 milyon Euro’luk primi hasta çocuklar yararına bağışlayacak. Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in söz verdiği primi futbol federasyonunun hesabına yatırmasından sonra futbolcuların bu kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Bağış yapılacak vakfın adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.