Tarihi zafer sonrası anlamlı hareket! Primi çocuklara bağışladılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vurguncu acenteye dikkat Önce çok düşük fiyatlar öneriyorlar sonra da...'Vurguncu acente'ye dikkat! Önce çok düşük fiyatlar öneriyorlar sonra da...#Acenta
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazetede yayımlandıTüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı!#DASK
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Halka açık şirket binasını satıyor İşte fiyatı...Halka açık şirket binasını satıyor! İşte fiyatı...#Akdeniz Yatırım Holding
Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mıHelalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı? #Kemal Kılıçdaroğlu
Çoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsinizÇoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsiniz#Prim
Azmin zaferi Güçlüklere göğüs gerdi, dünya şampiyonu olduAzmin zaferi! Güçlüklere göğüs gerdi, dünya şampiyonu oldu#Vücut Geliştirme
FETÖ şüphelisi öğrenciye şifresini sordunuz muFETÖ 'şüphelisi' öğrenciye 'şifresini' sordunuz mu?#FETÖ
Modern şiirin seçkin işaret taşı: Sezai Karakoç... Şiirinden de inancından da taviz vermezdiModern şiirin seçkin işaret taşı: Sezai Karakoç... 'Şiirinden de inancından da taviz vermezdi'#Sezai Karakoç
Alp bebeğin büyük savaşı... Anneye ilk selamAlp bebeğin büyük savaşı... Anneye ilk selam#Dünya Prematüre Günü
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tarihi zafer sonrası anlamlı hareket! Primi çocuklara bağışladılar

#Sırbistan#Dünya Kupası#Portekiz
Tarihi zafer sonrası anlamlı hareket Primi çocuklara bağışladılar

Portekiz'i deplasmanda yenerek tarihi bir zafer kazanan ve 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Sırbistan'da futbolcular, devletin verdiği primi anlamlı bir yerde değerlendirdi.

Haberin Devamı

Portekiz’i son dakika golüyle 2-1 yenerek 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nu lider bitiren Sırbistan Milli Takımı futbolcuları, bu tarihi başarılarını örnek bir davranışla süsledi.

Dusan Tadic’in kaptanlığını yaptığı milli takımda futbolcular, finallere katılma ödülü olarak devletin vereceği toplam 1 milyon Euro’luk primi bağışlama kararı aldı.

Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre oyuncular, 1 milyon Euro’luk primi hasta çocuklar yararına bağışlayacak. Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in söz verdiği primi futbol federasyonunun hesabına yatırmasından sonra futbolcuların bu kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Bağış yapılacak vakfın adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sırbistan#Dünya Kupası#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon