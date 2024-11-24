×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tarihi yenilgi sonrası Beşiktaş tribünlerinden tepki! Islık, 'istifa' sesleri ve maç sonu...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Göztepe#Süper Lig
Tarihi yenilgi sonrası Beşiktaş tribünlerinden tepki Islık, istifa sesleri ve maç sonu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 21:17

Beşiktaş tribünleri, Göztepe maçının son dakikalarında Masuaku'yu ıslıklarken 'yönetim' istifa tezahüratları yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 2-4 Göztepe (Süper Lig maçı özeti)Beşiktaş 2-4 Göztepe (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

Siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 4 müsabakada Galatasaray’a 2-1, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olurken Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar son olarak da Göztepe’ye sahasında 4-2 mağlup olarak oynadığı son 4 lig mücadelesinde yalnızca 1 puan toplayabildi.

TARİHİ SKOR

Opta'nın verilerine göre; Göztepe, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a ilk kez bir maçta dört gol attı. Ayrıca Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 14 Şubat 1965'teki Galatasaray maçının (2-3) ardından ikinci kez iki farklı öne geçtiği bir iç saha karşılaşmasını kaybetti.

Tarihi yenilgi sonrası Beşiktaş tribünlerinden tepki Islık, istifa sesleri ve maç sonu...

Haberin Devamı

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Skorun 3-2'ye geldiği 86. dakikada siyah-beyazlı taraftarlar bir süre 'Yönetim istifa' tezahüratlarında b ulundu.

Ayrıca Arthur Masuaku da her topla buluştuğunda ıslıklandı.

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Gedson Fernandes, tribünlere giderek özür diledi.

GEDSON FERNANDES YAŞANANLARI ANLATTI

Kötü anlarda da yanımızdalar, ilk özrü onlardan dilemem gerektiğini düşündüm. Taraftarlarımızın hak ettiklerini onlara veremiyoruz. Bir aileyiz. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de beraberiz. Kötü işleri düzeltmemiz gerekiyor. Birlik olup bu süreci atlatmak zorundayız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Göztepe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!