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Tarihi takas sonrası ilk kapışmada kazanan Nets

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Furkan Korkmaz
Tarihi takas sonrası ilk kapışmada kazanan Nets

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 129-100 mağlup oldu. Furkan 8 sayı, 4 ribaund ile oynadı.

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NBA'de normal sezon iki karşılaşma ile devam etti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'e 129-100'lük skorla mağlup oldu.

Bu sezonki 25. yenilgisini alan Philadelphia'da Joel Embiid 27 sayı, 12 ribaund, Tobias Harris 16 sayı, 3 asit ve James Harden 11 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı. Mücadelede 14 dakika süre alan Furkan Korkmaz 8 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Üst üste 2., toplamda da 34. galibiyetini elde eden Brooklyn'de ise Kevin Durant 25 sayı, 14 ribaund, Seth Curry 24 sayı ve Kyrie Irving 22 sayı ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu.

Günün diğer maçında Golden State Warriors, deplasmanda Denver Nuggets'ı 113-102 yendi.

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Furkan Korkmaz

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