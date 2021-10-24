Tarihi skorun ardından Manchester'da büyük protesto!

Haberin Devamı

Old Trafford'da oynanan müsabakada konuk Liverpool, 50. dakikada skoru 5-0'a getirirken Manchester Unitedlı taraftarlar stadı terk etmeye başladı.

Liverpool tarihi bir skorla öne geçerken Manchesterlı taraftarların hedefinde Menajer Ole Gunnar Solskjaer ve oyuncular vardı.

Özellikle devre arasında ve Salah'ın kaydettiği 5. gol sonrası tepkiler yükselirken tribünlerin büyük bir bölümü maçın bitmesini beklemeden stadı terk etmeye başladı.

Kalan taraftarlar da futbolcular ve Solskjaer'i ıslıklarken Liverpoollu taraftar rakiplerini tiye alarak "Solskjaer Manchester'da kalsın" tezahüratları yaptı.