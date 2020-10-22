Tarihi maraton için geri sayım

Spor Arena / İsmail ER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından, Aktif Bank’ın dijital bankacılık platformu N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek İstanbul Maratonu, 8 Kasım 2020 Pazar günü koşulacak.

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşu, tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulacak. 42. kez start alacak maratonda bu yıl yine pandemi önlemleri dolayısıyla Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu da ‘Tek başına bizimle koş’ sloganıyla gerçekleşecek. Etkinliğin basın toplantısı Swiss Otel’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer'in katılımıyla gerçekleşti.

'TARİHİ BİR YOLCULUK'

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu toplantıda yaptığı konuşmada “Bu sene koşanlar çok şanslı. Köprüden iki kez geçecekler. Bu koşu aynı zamanda tarihi bir yolculuk olacak. Yenikapı’da 8-9 bin yıllık tarihten başlayacaklar ve her yüzyılında önemli izlere sahip olan bu kenti koşacaklar ve tarihi yolculuk yapacaklar” dedi.