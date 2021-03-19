Tarihi gecede inanılmaz skor! Mourinho için kabus, Hırvatlar için film gibi gece...

Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb, uzatmalara giden maçta Tottenham'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve tarihi bir başarıya imza attı.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Mislav Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi. Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı.

MISLAV ORSIC TARİHE GEÇTİ

Tottenham karşısında 3 gol birden atarak tarihi zaferin mimarı olan Mislav Orsic, major Avrupa turnuvalarında İngiliz ekibine hat-trick yapma başarısı gösterebilen tarihteki ikinci isim oldu. Yetenekli oyuncu ayrıca, Dinamo Zagreb formasıyla bir İngiliz takımına karşı hat-trick yapan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti.

MANCHESTER CITY'DEN SONRA TOTTENHAM...

Tottenham, Manchester City'nin 2016-17 sezonunda Monaco'ya elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda ilk maçını iki farklı kazanmasına rağmen rövanşta çeyrek finale yükselemeyen ilk İngiliz takımı oldu.

AVRUPA FUTBOLUNDA BİR İLK

Ayrıca tüm UEFA turnuvaları tarihinde ilk kez Tottenham ile Arsenal aynı gün mağlubiyet yaşadı. İngiliz ekibi Arsenal, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçın 3-1'lik avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

MOURINHO İÇİN KABUS GİBİ GECE

Dinamo Zagreb karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki üçüncü üç farklı mağlubiyetini alan Jose Mourinho’nun bu yenilgilerinin ikisi, Tottenham (Mart 2020 vs RB Leipzig), biri Real Madrid’in (Nisan 2013 vs Borussia Dortmund) başındayken gelmişti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Portekiz teknik adam, "Orsic'in attığı golleri ben de, oyuncularım da izledik. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim şey, o golleri daha önce de gördüğüm. Oyuncularımı ona karşı özel olarak hazırlamıştım, onu tebrik ediyorum. İki takım arasındaki tutku farkı için üzgünüm. Takımım, sadece futbolun değil, hayatın da temellerini sahaya yansıtmadığı için üzgünüm. Bu temeller, işimize saygı duymak ve her şeyimizi vermek. Takımım, tekrar üstüne basarak söylüyorum benim takımım, bugün önemli bir maç oynuyormuş gibi görünmüyordu." ifadelerini kullandı.

RAKİP OYUNCULARI ALKIŞLADI

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca mücadele sonrasında Dinamo Zagreb soyunma odasına giderek rakip oyuncuları alkışlayarak tebrik etti.

KULÜBÜN SON BİR HAFTASI FİLM GİBİ

Tottenham karşısında elde başarıyla geceye damga vuran Dinamo Zagreb, son bir haftadır filmleri aratmayacak bir süreç yaşıyor. Çalkantılı günler geçiren Hırvat ekibi, dün gece adeta nefes aldı.

NELER OLMUŞTU?

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında geçtiğimiz hafta 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Zoran Mamic hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla açılan davada Hırvat teknik adama 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti ve Mamic, kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

İstifasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2 GÜNDE TARİH YAZDI

Zoran Mamic'in ardından takımın başına geçen Damir Krznar, birkaç gün sonra kulüp tarihinin en kritik Avrupa sınavlarından birine çıktı ve 2-0'ın rövanşında Tottenham'ı 3-0 devirerek çeyrek final biletini kaptı.

SUÇLAMALAR NEYDİ?

Zoran Mamic ve ağabeyi Zdravko Mamic'in aralarında bulunduğu dört kişi, 1.4 milyon euro değerinde vergi kaçırmak ve Dinamo Zagreb'in transferlerinden 13 milyon euro zimmetlerine geçirmekle suçlanıyorlardı.