Tarihi başarı: Kazakistan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde!

Güncelleme Tarihi:

Tarihi başarı: Kazakistan ekibi Şampiyonlar Liginde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 22:42

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kazak takımı Kairat, İskoç ekibi Celtic'i penaltı atışlarında eleyerek Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Kazakistan ekibi Kairat, Almatı'da Celtic'i konuk etti. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İskoçya'da oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından bugün de gol sesi çıkmazken, karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da iki ekip gol bulamazken, seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışında kurtarış yaptı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti

.Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek tarih yazdı.

