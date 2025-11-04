Tarihe geçti: Sadece 15 yaşında Şampiyonlar Ligi maçına çıktı!

Haberin Devamı

Arsenal altyapısında yetişen ve bu sezon a takımda forma şansı bulmaya başlayan Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

İngiliz devinin, deplasmanda Slavia Prag'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 72. dakikasında Trossard yerine oyuna dahil olan Max Dowman, hem kulüp hem de Devler Ligi için unutulmaz bir ana imza attı.

2009 doğumlu olan Dowman, Arteta önderliğinde Premier Lig'de görev almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İspanyol çalıştırıcı, bu sefer genç oyuncuyu, Şampiyonlar Ligi arenasında şans verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Dowman, 15 yaş 307 günle Devler Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Daha önce bu rekor 16 yaş 18 günle Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko'ya aitti.