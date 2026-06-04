Tarih yazma fırsatımız var!

Haberin Devamı

Trendyol'un resmi sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu öncesinde düzenlediği ‘Ay Yıldızlı Efsaneler’ buluşması, 2002 Dünya Kupası’nın üç unutulmaz ismini sporseverlerle bir araya getirdi. İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala; 2002’de yakalanan takım ruhunu, milli formanın anlamını ve bugünkü jenerasyonun potansiyelini değerlendirdi.

Mansız, mevcut ekibimizin çok değerli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Milli forma altında yaşanan her anın tadını çıkarsınlar. Başarı ve gurur ömür boyu sürüyor” dedi. Rüştü Reçber ise A Milli Takım’ın genç, dinamik ve enerjik yapısına dikkat çekerek, “Anı biriktirsinler, keyif alsınlar. Tarih yazma ve unutulmazlar arasında girme şansları var” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Montella futbol kulübü! Haberi görüntüle

ÜST DÜZEY YETENEKLER VAR

Ümit Davala da bugünkü jenerasyonun üst düzey bireysel yeteneklere sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin büyük başarılara dönüşmesi için devamlılığın önemine değindi. Davala, “Koşullar çok hızlı değişebiliyor. Fiziksel gücü korumak ve mental olarak hazır olmak çok önemli” dedi.

MOHiKAN SAÇ iLK 11’E GiRMEK iÇiN HAMLEYDi

Ümit Davala, turnuvayla özdeşleşen ‘mohikan’ saç modelinin bir imaj çalışmasından çok, ilk 11’e girebilmek için yaptığı bir hamle olduğunu söyledi. Rüştü Reçber ise göz altındaki boyanın estetik bir tercih değil, stat ışıklarının gözünü almasını önlemek için Güney Koreli doktorların tavsiyesiyle kullanılan sağlık amaçlı bir uygulama olduğunu aktardı. İlhan Mansız, Roberto Carlos’a attığı unutulmaz gökkuşağı çalımının ilk kez o maçta ortaya çıkmadığını, o dönemde sosyal medya olmadığı için daha önce attığı benzer çalımların bugünkü kadar görünür olmadığını anlattı.