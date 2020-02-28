Tarih yazdılar, sponsor arıyorlar!
İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu,Okul Sporları 2020 Ligi'nde tarih yazıyor. Ligde 4 farklı kategoride Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Mehmet Akif İnan Ortaokulu, genç sporcuların daha uygun şartlarda rekabet edebilmesi için maddi destek arayışında.
İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları 2020 Ligi'nde 4 kategoride İstanbul Elemeleri'ni geçerek Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.
Okul Sporları 2020 Ligi'nde Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nu; Yıldız Kız Basketbol, Yıldız Kız Voleybol, Yıldız Erkek Voleybol ve Küçük Kız Basketbol takımları temsil edecek.
Okul yönetimi, Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek adına sponsor arayışlarını sürdürüyor.
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