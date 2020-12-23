Tarih ve tekerrür

Ligde 13. haftayı daha yeni kapamıştık ki 14. haftayı açıverdik. Geçen cuma, Galatasaray haftanın açılış maçına çıkarken gündem Kulüpler Birliği’nin protestosuydu. O konuyu sonuçlandıramadan önceki gün Nihat Özdemir’in liglerin ikinci yarısında sıkışık takvim ve Avrupa Şampiyonası öncesi ligin 16 Mayıs’ta bitme zorunluluğu yüzünden Covid mağduru takımların hükmen mağlup edileceği açıklaması geldi. Pandemiden etkilenen takımları ligde tutmak için düşmeyi kaldırdığımızdan sıkışan takvimi yetiştirebilmek adına pandemiden etkilenen

takımları hükmen mağlup saymak zorunda kalacağız gibi ilginç bir durum ortaya çıktı böylece. Daha bu konuyu konuşamadan, gece 23.00 sularında gündem çoktan Fatih Terim’in tweeti olmuştu. Üç yıl önce, aynı gün ve aynı saatte, “Nerede kalmıştık?” diyerek Galatasaray’a geldiğini duyuran Terim, yine bir 21 Aralık günü, saat tam 23.00’te, “Ve yine biz bize kalmıştık” yazdı şahsi hesabından.

OSASUNA ATAKLARI GiBi!

Göztepe maçına rüzgar gibi başladı Galatasaray. Cezalı Terim’in yokluğunda kenarda Levent Şahin vardı. Hızlı oyun ve baskı, sezonun en hızlı golünü getirdi sarı kırmızılılara; Emre Kılınç golünü attığında dakika dörttü. 12 .dakikada Donk’un pasında Arda’nın ayağından ikinci gol geldi. Farkın açılacağını düşünenler fena yanıldı: Göztepe, neredeyse Galatasaray kalesine ilk geldiği pozisyonda, defans hatası ve Soner’in şık vuruşuyla durumu 2-1’e getirdiğinde dakika 14’tü. Sonra maç nadir gelişen Osasuna atakları temposuna düştü.

LiDER OLABiLiRDi

Sonraki maç Trabzon deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılılar, Karagümrük karşısındaki beklemedikleri mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybıyla biraz rahatlamış olsa da kaybetme lüksleri olmayan bir maç oynadıklarını devre arasında hatırladı. Taylan’ın asistini, bu sezon ilk defa bir topu ağlarla buluşturan Feghouli tamamladı: 3-1. İlk 15 dakika oynadığı oyunu maçın tamamına yayamasa da kazanmayı bildi Galatasaray. Maçın son dakikalarında Ömer’in kaleciden dönen şutu ağları bulsaydı, liderliğe bile yükselebilirdi. 2017’deki tweet sonrası çıkılan ilk maçı Göztepe karşısında 3-1 kazanmışlardı. Bu tweet sonrası çıkılan Göztepe maçı da 3-1 bitti. Bu da tarihin ilginç bir tekerrürü olarak kayıtlara geçti.

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