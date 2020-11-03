Taraftarlar İzmir için birleşti

Depremde renkdaşları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz'i kaybeden Göztepeli taraftarların Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan Emrah Apartmanı'nın karşısındaki halı sahada oluşturduğu yardım alanına günlerdir Karşıyaka, Sakaryaspor, Boluspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaragücü gibi birçok kulübün taraftarları acil ihtiyaç, bebek bakım ürünleri, gıda, temizlik malzemesi, kışlık kıyafet, bot, battaniye, ısıtıcı desteğinde bulunuyor.

Altay ve Bucaspor taraftarları açtıkları stantlar ve topladıkları yataktan, ısıtıcıya kadar yardım malzemeleri ile çocuklar için oyuncaklarla depremzedelere yardım ediyor. Taraftarlar, ilk günden beri el birliğiyle oluşturulan çadır kentlerin kurulumunda ve yardım paketleriyle erzakların dağıtımında gönüllü olarak çalışıyor. İzmir'in iki ezeli rakibinden Göztepeli bir taraftarın yardım alanına açılan Karşıyaka pankartını düzeltirken çekilen fotoğrafı sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

Göztepe ve Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile Başkan Vekili Talat Papatya da taraftarları yardım alanında yalnız bırakmamıştı.

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