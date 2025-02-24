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Derbide goller bekleniyor

Derbide Galatasaray’ın evine konuk olan Fenerbahçe’ye taraftarı fazlasıyla güveniyor. Sarı-lacivertli taraftarların derbide ilk tercihi Fenerbahçe galibiyeti yani “Maç Sonucu 2”. Fenerbahçeliler, takımlarının kazanmasına sarı-kırmızılılara oranla daha çok oynamış durumda. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca gollü bir maç bekliyor. “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” seçeneklerine de ilgi fazla. “Fenerbahçe kazanır ve 2.5 Üst” seçeneği de birlikte tercih ediliyor. Sarı-lacivertli taraftarların en çok oynadığı maç skoru ise “2-3”.

Derbide ev sahibi olan Galatasaray’a taraftarlarının güveni tam. Sarı-kırmızılıların derbide ilk tercihi Galatasaray galibiyeti yani “Maç Sonucu 1”. Tıpkı Fenerbahçe taraftarı gibi Galatasaray taraftarları de “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” seçeneklerini tercih ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok oynadığı maç skoru ise “2-1”.

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İki ekipte yıldız golcülerinden rakip fileleri havalandırmasını bekliyor

Bu sezon Süper Lig’de 14 golü bulunan Victor Osimhen, Galatasaray taraftarının en çok güvendiği oyuncu. Taraftarlar, Victor Osimhen’in Fenerbahçe’nin ağlarını sarsacağı beklentisinde. Fenerbahçe taraftarı ise Faslı yıldızı Youssef En Nesyri’ye güveniyor. Süper Lig’de attığı 15 golle dikkat çeken oyuncu, Fenerbahçe taraftarının derbideki en büyük umudu olacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının favorisi Fenerbahçe

Derbide, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe’yi galibiyete daha yakın görüyor. İki takım taraftarı da en çok “Maç Sonucu 2” seçeneğine oynamış durumda. Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarının bir diğer ortak fikri ise “Karşılıklı Gol Var” seçeneği.

“VAR” oyununda bütün taraftarlar aynı fikirde!

Dev derbiye özel oyunlardan olan “Hakem VAR Monitörüne Gider” ve “Hakem En Az 2 Kere VAR Monitörüne Gider” oyunları da taraftarların oldukça ilgisini çekiyor. Dört büyük takım taraftarlarının hepsi hakemin en az 2 kere VAR monitörüne gideceğini düşünüyor. VAR ile ilgili oyunlar diğer pek çok oyunun önüne geçmiş durumda.

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