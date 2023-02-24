Taraftarlar, asrın felaketi için el ele! Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünleri...

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Tüm Türkiye’yi acılara boğan, binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın evinden, yurdundan olduğu deprem felaketinden sonra durdurulan Süper Lig, yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla buruk bir duygu seliyle perdelerini açacak. Hafta sonu oynanacak maçlarda taraftarlar statlarda gerçekleştirecekleri organizasyonlarla ‘depremzedeler için el ele’ diyecek.

Okul Açık Tribün'nde dev koreografi

Cumartesi akşamı Konyaspor maçı için Ülker Stadı’nı dolduracak olan binlerce Fenerbahçe taraftarı, hem takımını hem de deprem bölgelerindeki acıları bağrına basacak. Fenerbahçe taraftarının kalbi olarak bilinen Okul Açık Tribünü’ne, yönetimin de desteğiyle deprem acılarının unutulmadığını ortaya koyacak bir koreografi hazırlanıyor. Maçın başlama vuruşu öncesinde açılacak koreografinin hemen ardından İstiklal Marşı okunacak.

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Tribünde yüzlerce pankart açılacak

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun tribün lideri Yücel Aslan, sopalı bayraklara depremde ağır kayıplar veren şehirlerin isimlerinin ve depremde hayatını kaybeden bazı simge isimlerin de yazılı olacağı yüzlerce pankartın açılacağını belirtti. Ayrıca tribün grupları, maça gelecek taraftarları, deprem mağdurlarının soğuk kış günlerinde kullanabilmeleri için sahaya atkı ve bere de atmaya davet etti.

04.17. DAKİKADA SAHAYA PELUŞ OYUNCAK YAĞACAK

Beşiktaş taraftarları hafta sonunda Antalyaspor ile Vodafone Park Stadı’nda yapılacak erteleme maçında büyük bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. ‘Siz üşüyorsanız biz donuyoruz’ sloganı ile yola çıkan taraftar grupları Beşiktaş yönetiminin de desteğiyle müthiş bir organizasyona imza atacak. · BEŞİKTAŞ yöneticisi Ali Bayrak tüm taraftar grupları ve Beşiktaş derneklerinin, Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiğini ve tüm biletlerin tükendiğini ifade ederek “Beşiktaş-Antalyaspor maçının 04.17’de taraftarlarımızın yanında getireceği peluş bebek oyuncaklar deprem bölgesine gönderilmek amacıyla sahaya atılacak. Tüm oyuncakları deprem bölgesindeki minik kardeşlerimize ulaştıracağız” dedi.

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Oyuncak kampanyasına ünlülerden büyük destek

Ahmet Özhan: Erteleme maçında böyle bir organizasyon moral ve motivasyon açısından çocuklarımızı sevindirecektir.

Birol Can: Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır. Süper bir olay.

Tamer Karadağlı: Evlat kokusu cennet kokusudur. Çocuklarımız baş tacımız. Süper organizasyon.

Aras Bulut İynemli: Çocuklar yaş çimento gibidir. Üzerine ne düşse iz bırakır. Beşiktaş taraftarları depremzede çocuklarımız için müthiş organizasyon oluşturmuş.

Mustafa Sandal: Çocuğumla maça geleceğim ve depremzede çocuklarımızı sevindirecek organizasyona katılacağım

Yılmaz Erdoğan: Çok önemli bir olay. Çocukların olduğu yerde dünya durur. ÇOCUK

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Gürkan Uygun: Çocuklar denince gözlerimden yaş akar. Tüm taraftarların oluşturduğu organizasyon önemli.

Zafer Ergin: Maç çok önemli ama en önemlisi çocuklar için yapılan organizasyon.

Demet Akalın: Çocuk denince akan sular durur. Depremzede çocuklarımız bizim çocuklarımız. Süper bir organizasyon.