Taraftarın Galatasaray iması Emre Kılınç'ı kızdırdı! O sözlerden sonra sahayı terk etti: 'Kalbi ile aklı çelişen varsa...'

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından Samsunspor, son dönemde adeta tanınmayacak halde. Kırmızı-beyazlı takım son olarak Alanyaspor deplasmanında da 1-0 kaybetti ve üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Kötü gidişat sürüyor

Alanyaspor deplasmanında kaybeden Samsunspor'da galibiyet hasreti beş maça çıktı. Thomas Reis'ın öğrencileri ligde 51 puanla 3. sırada bulunuyor.

Samsunspor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Karşılaşma 26 Nisan Cumartesi günü saat 19'da başlayacak.

Taraftarlardan idmana ziyaret

Bu karşılaşma öncesinde Samsunspor'da mücadelenin hazırlıkları sürerken dün Kırmızı-beyazlı ekibin bugünkü antrenmanında taraftarlar tesisleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında taraftarlar, oyuncularla konuşarak takıma motivasyon vermeye çalıştı. Samsun'un yerel gazetecilerinden TSYD Üyesi Selçuk Kaya'nın haberine göre; Üniversiteli Samsunspor ve Şehzadeler taraftar gruplarının tesis ziyaretinde, bir kişi tüm taraftarlar adına konuştu.

Haberin Devamı

O sözler sonrası arkasına dönerek diğer sahaya gitti

O konuşmada futbolculara ifade edilen ‘Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah’la kendi arasındadır’ sözlerinden sonra kırmızı-beyazlı ekibin sol kanatı Emre Kılınç arkasını dönerek diğer sahaya gitti.

🚨 Samsunsporlu bir taraftarın, "Kalbiyle aklı çelişip de oynamayan varsa Allah'la kendi arasındadır" sözleri sonrası Emre Kılınç sahayı terk etti. pic.twitter.com/vcdAwl7NJx — Spor Arena (@sporarena) April 25, 2025

Yüksel Yıldırım, G.Saray maçından sonra konuşmuştu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen sene Galatasaray ile oynanan maçın ardından bir TV programında şunları söylemişti: "Bakın bu çocukların (Okan Kocuk, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı) 3'ünde de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında kesinlikle bir çelişki olmuştur. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, ona karşı oynamak kolay değildir."

Haberin Devamı

2 gol 7 asist

Bu sezon Karadeniz ekibin formasıyla 26 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.