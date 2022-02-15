Taraftar Murat Sancak'ın kaldığı otele akın etti! 'Hakkımızı...'

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Yüzlerce Adana Demirspor taraftarı, Başkan Murat Sancak’ın dünkü açıklamasına destek olmak için toplanıp, kaldığı otelin önüne yürüdü. Otelin önünde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Murat Sancak, bu ligin adaletidir" sloganları attı. Taraftarları otelin önünde karşılayan Murat Sancak, dün haklı bir tepki gösterdiklerini söyledi. Hakemin, VAR hakeminin ve AVAR hakeminin yanlış yaptığını savunan Sancak, şöyle konuştu:



"Her platformda hakkımızı savunacağız, ona emin olabilirsiniz. inşallah bundan sonra daha aklı başında, daha iyi, adaletli yönetecek hakemler atanır. Olması için de ben şahsen elimden geleni yapacağım. Federasyon’a yine destek vereceğim. Yine MHK’ya destek vereceğim. Ama bazı bu kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki Federasyon temizleyecek. Ona inancım tam. Temizlemesi için elimizden geleni de yapacağız. Ama tepkimizi gösterdik, dün bitti."

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