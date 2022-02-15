Taraftar Murat Sancak'ın kaldığı otele akın etti! 'Hakkımızı...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötüVakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötü!#Koronavirüs
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masa Putin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Galatasaraya Luis Campostan kötü haber Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...#Luis Campos
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ varRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ var#Biden
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeliTacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli#Taciz
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim olduVahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu#Cinayet
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Taraftar Murat Sancak'ın kaldığı otele akın etti! 'Hakkımızı...'

#Murat Sancak#Adana Demirspor#Süper Lig
Taraftar Murat Sancakın kaldığı otele akın etti Hakkımızı...

Spor Toto Süper Lig’de dün Beşiktaş ile 1-1’lik skorla biten karşılaşmanın ardından maçın hakemini sert sözlerle eleştiren Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’a taraftarlardan destek geldi. Sancak’ın kaldığı otelin önünde toplanan yüzlerce taraftarlar, "Murat Sancak, bu ligin adaletidir" sloganları attı. Otelin önünde taraftarına seslenen Sancak, "Bazı kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek. Hakkımızı her platformda savunacağız, ona emin olabilirsiniz" dedi. 

Haberin Devamı

Yüzlerce Adana Demirspor taraftarı, Başkan Murat Sancak’ın dünkü açıklamasına destek olmak için toplanıp, kaldığı otelin önüne yürüdü. Otelin önünde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Murat Sancak, bu ligin adaletidir" sloganları attı. Taraftarları otelin önünde karşılayan Murat Sancak, dün haklı bir tepki gösterdiklerini söyledi. Hakemin, VAR hakeminin ve AVAR hakeminin yanlış yaptığını savunan Sancak, şöyle konuştu:

"Her platformda hakkımızı savunacağız, ona emin olabilirsiniz. inşallah bundan sonra daha aklı başında, daha iyi, adaletli yönetecek hakemler atanır. Olması için de ben şahsen elimden geleni yapacağım. Federasyon’a yine destek vereceğim. Yine MHK’ya destek vereceğim. Ama bazı bu kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki Federasyon temizleyecek. Ona inancım tam. Temizlemesi için elimizden geleni de yapacağız. Ama tepkimizi gösterdik, dün bitti."

Haberin Devamı

Taraftar Murat Sancakın kaldığı otele akın etti Hakkımızı...



"BEŞİKTAŞ BİZİM KARDEŞ KULÜBÜMÜZDÜR"  

Hakkıyla yenenleri alkışlayacaklarını söyleyen Sancak, şöyle devam etti:

"Malatya geldi bizi yendi gitti, alkışladık gönderdik. Kayseri geldi puan aldı gitti, Konya geldi puan aldı gitti, Kasımpaşa geldi puan aldı gitti, sesimiz çıktı mı? Çıkmadı. Ama dünkü hakem, VAR hakemi ve AVAR hakemi. AVAR hakemi olan kişi de benim 421 gün ceza yememe sebep olan kişiydi. bunu çok incelemek lazım. Ama sizden ricam, siz bırakın biz hakkımızı ararız orada. Zaten PFDK’ya sevk etmişler, ceza da verecekler, canları sağ olsun. O önemli değil. Ama bunların temizlenmesi için benim susmayacağıma emin olabilirsiniz. Ama artık sosyal medyada değil, giderek hakkımızı arayarak, konuşarak bunları dile getireceğiz. Onun için sizlerden ricam; Adana Demirspor taraftarına nasıl yakışıyorsa öyle hareket edelim. Ne kimseyi incitelim, ne kimseyi kıralım, ne kimseye sövelim. Beşiktaş bizim kardeş kulübümüzdür. Bir anlık olayda  sizin başınıza gelmiyor mu? Sinirlendiğiniz an ağzınızdan bir şey çıkmıyor mu? Benim ağzımdan da çıkıyor, onların ağzından da çıkıyor. Onun için onları unutalım, bitti gitti. Kardeşliğimiz devam eder. Diğer takımlarla da iyi olacağız ve herkesin gönlüne taht kuracağız inşallah. Ama bu sizinle olur, sizin misafirperverliğinizle olur. Bu konuda beni, başkanınızı inşallah zor durumda bırakmazsınız."  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Sancak#Adana Demirspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs