Taraftar hücum etti, Fenerbahçe Token 5’e katladı

Fenerbahçe Kulübü ile kripto para işlem platformu Paribu’nun iş birliği sonucu üretilen ‘Fenerbahçe Token’ rekor üstüne rekor kırıyor. 9 Ağustos’ta 30 TL değerindeki 500 bin adet Token’ın (15 milyon TL) tamamı 30 saniyede satılarak rekor kırılmıştı. Tamamı 1.5 saat süren satışlardan elde edilen hasılat 436 milyon TL’ye ulaşırken, kulübün kasasına giren para 268.5 milyon TL’yi bulmuştu.

RESMEN iŞLEME AÇILDI

Dün resmen işleme açılan Fenerbahçe Token’lar yine beklenenden çok daha büyük ilgi gördü. Taraftarların ve yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı işlem tahtası kısa sürede çöktü.

Daha sonra açılan tahtada 30 TL’lik token’ların fiyatı 50 TL’yi görse de sistem ikinci kez kilitlendi. Sürekli olarak açılıp kilitlenen sistemde fiyat 160 TL’ye kadar yükseldi ve ön satıştaki rakam olan 30 TL’nin 5 katını da aştı. 15 TL’lik Fenerbahçe Token’da ise 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamayacak. Söz konusu Token’lar 15 Mayıs 2022’de işleme açılacak. Dün saat 23.35 itibariyle ön satışta 30 TL olan Fenerbahçe Token’ın değeri 94.11 liraya ulaştı.

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