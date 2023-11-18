Taraftar grupları Filistin için birleşti

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Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan başta Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları çeşitli sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler taşıdı. Grup adına açıklama yapan bir taraftar temsilcisi, Filistin direnişinin amasız ve fakatsız desteklenmesi gerektiğini söyledi. Filistin direnişini savunmanın haysiyet meselesi olduğunu belirten taraftar, "Filistin meselesini savunmak adamlık meseledir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Filistin için Aksa için ayaktayız" dedi.

Konuşmanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Ayrıca taraftarlar protesto gösterisi sırasında meşale yaktı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.