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GeriFutbol Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpool'un maçları için karar verildi!
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpool'un maçları için karar verildi!

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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un şampiyonluğu ilan edebileceği Everton derbisinin tarafsız sahada oynanma ihtimali karara bağlandı. Merseyside derbisi Everton'ın evi Goodison Park'ta oynanacak. Liverpool, kalan iç saha maçlarını da Anfield Road'da oynayacak.

17 Haziran'da başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de 25 puanla şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool'un kupayı garantileme ihtimali olan maçların oynanacağı stadyum konusunda karar verildi.

21 Haziran'da Merseyside derbisinde deplasmanda Everton ile karşılaşacak olan Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etme ihtimali sebebiyle Liverpool şehrinde oluşabilecek kalabalık sebebiyle maçın tarafsız bir şehirde ve stadyumda oynanması konuşuluyordu. Liverpool şehri güvenlik konseyi, gereken tedbirlerin alınabileceğine ve Everton - Liverpool maçının Goodison Park'ta oynanabileceğine karar verdi.

Konsey, ligin kalan bölümünde Liverpool'un ise iç saha maçlarını evi Anfield Road'da oynayabileceğini açıkladı.

Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpoolun maçları için karar verildi

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