Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpool'un maçları için karar verildi!

17 Haziran'da başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de 25 puanla şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool'un kupayı garantileme ihtimali olan maçların oynanacağı stadyum konusunda karar verildi.

21 Haziran'da Merseyside derbisinde deplasmanda Everton ile karşılaşacak olan Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etme ihtimali sebebiyle Liverpool şehrinde oluşabilecek kalabalık sebebiyle maçın tarafsız bir şehirde ve stadyumda oynanması konuşuluyordu. Liverpool şehri güvenlik konseyi, gereken tedbirlerin alınabileceğine ve Everton - Liverpool maçının Goodison Park'ta oynanabileceğine karar verdi.

Konsey, ligin kalan bölümünde Liverpool'un ise iç saha maçlarını evi Anfield Road'da oynayabileceğini açıkladı.

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