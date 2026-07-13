'Tanrı'nın Eli'nden 40 yıl sonra 'Tanrı'nın kablosu'

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Tarih 22 Haziran 1986... Yer Mexico City’deki Azteca Stadı... Çok değil, sadece 4 yıl önce Falkland Adaları için savaşan Arjantin ile İngiltere’nin milli futbol takımları Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya... Maçta dakikalar 51’i gösterirken Steve Hodge’un ters bir vuruşla kendi ceza alanına havalandırdığı topa kaleci Peter Shilton ile birlikte yükselen Diego Maradona eliyle topu filelere gönderdi. İngiliz futbolcuların ‘elle attı’ itirazlarına rağmen hakemler golü verdi ve Arjantin 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Maradona bu kez orta sahadan aldığı topla 5 rakibini çalımlayıp skoru 2-0’a getirirken, 81’de Gary Lineker, İngiltere’nin teselli golünü kaydetti. Hâlâ konuşulan ve konuşulmaya devam edilecek olan ilk gol için Arjantinliler, Falkland Savaşı’na gönderme yapıp ‘Tanrı’nın Eli’ ifadesini kullandı.

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En az Maradona’nın golü kadar uzun yıllar konuşulacak bir gol

Ve tarih 12 Temmuz 2026... Yer Miami’deki Hard Rock Stadı... 40 yıl önceki Dünya Kupası’nda Arjantin’e 2-1 yenilerek elenen İngiltere, çeyrek finalde bu kez Norveç ile karşı karşıya... 36. dakikada Andreas Schjelderup’un golüyle 1-0 geriye düşen Adalılar, 45+2’de Jude Bellingham’ın en az Maradona’nın 1986’da attığı gol kadar konuşulacak bir golle beraberliği yakaladı. Norveç kalecisi Orjan Nyland’ın kullandığı degajda top, stadın üstündeki ‘örümcek kamera’yı taşıyan kabloya çarpınca yön değiştirdi ve Elliot Anderson’un önüne düştü.

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Bu oyuncunun Anthony Gordon’a verdiği pası takip eden Bellingham da golü attı. Normal süre bu golle 1-1 berabere biterken, uzatmaların 93. dakikasında tekrar sahneye çıkan Bellingham, takımını 2-1 galip getiren ve yarı finale taşıyan golü kaydetti.

Kurallara göre oyunun durdurulup yeniden başlatılması gerekiyordu

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından belirlenen oyun kurallarına göre, top kamera sistemini taşıyan kabloya temas ettiği için oyun durdurulmalı ve hakem atışıyla yeniden başlatılmalıydı.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede bu pozisyona özellikle değinerek, “Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten inanılmaz! Hakemlerin bunu fark etmemiş olması mümkün değil. Fark etmeleri için Norveç’in sahaya mı girmesi gerekiyordu? Eğer topu durduran şey kabloysa, oyunun hakem atışıyla yeniden başlaması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

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Başta İngilizler olmak üzere çoğu futbolsever Bellingham’ın golü sonrası Maradona’nın ‘Tanrı’nın Eli’ diye adlandırılan golüne gönderme yapıp, ‘Tanrı’nın Kablosu’ ifadesini kullandı.

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Aynı sensörlü top Hırvatistan’ın golünü mucizevi biçimde iptal ettirmişti

Aynı dünyanın gözü önünde yaşanan bu olaya nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen FiFA ise, maçtan birkaç saat sonra kimseyi tatmin etmeyen şu açıklamayı yaptı: “İngiltere’nin Norveç karşısında 45+2. dakikada attığı golden önce, bağlantılı topun sensöründe top havadayken herhangi bir zirve tespit edilmedi. Bu nedenle topun üstteki kabloya temas ettiğine ve hareketinin değiştiğine dair bir kanıt yok.”

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Kimseyi tatmin etmeyen’ diyoruz, zira son 32 turunda Hırvatistan’ın Portekiz’e 2-1 yenildiği maçın 90+13. dakikasında Josko Gvardiol’un attığı gol, öncesinde İgor Matanovic’in topa dokunduğu, ‘toptaki sensörler’ sayesinde tespit edildiği için iptal edilmişti. Olayı daha da ilginç yapan durum, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile eşleşmiş olması!