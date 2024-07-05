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Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı

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#Euro2024#A Milli Takım#Merih Demiral
Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 19:34

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda A Milli Takımının kazandığı maçın ardından “bozkurt” işareti yaparak sevinen Merih Demiral'a 2 maç men cezası verilmesini kınayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, milli futbolcunun heykelin dikeceğini açıkladı.

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UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye'nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a 'Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması' gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

CEZA VERENLERİ KINADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, “Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum” dedi.

“MERİH DEMİRAL’IN HEYKELİNİ DİKECEĞİM”

Başkan Özcan yaptığı paylaşımda Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğini söyleyerek, “Size söz Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim. Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" ifadelerini kullandı.

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#Euro2024#A Milli Takım#Merih Demiral

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