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Tanju Çolak'tan Dünya Kupası şampiyonluk tahmini

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#Dünya Kupası#Tanju Çolak#2022 Dünya Kupası
Tanju Çolaktan Dünya Kupası şampiyonluk tahmini
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 14:34

Yalova’da yaşayan eski futbolcu Faruk Yiğit’in ortağı olduğu halı saha düzenlenen törenle açıldı. Faruk Yiğit’i açılışta bir dönem birlikte top koşturduğu takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Açılışa katılan isimler arasında Tanju Çolak da yer aldı.

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Tanju Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada Faruk Yiğit ile 15-20 yıldır görüşmediklerini fakat bir telefonla açılışa katıldığını dile getirdi.

Milli takımdayken Faruk Yiğit’e ağabeylik yaptığını dile getiren Çolak, “Bu güzel tesis için kendisini kutlamak ve sahip çıkmak lazım. Parayı futboldan kazandı, futbola da yatırım yapıyor. Ben de öyle yaptım. Benim de kendime ait iki tane halı saham var. Tüm Yalova’yı buraya çağırıyorum. Burası çok özel bir yer” diye konuştu.

Tanju Çolak’tan Dünya Kupası ve Süper Lig tahmini

2022 Dünya Kupası’yla ilgili değerlendirmede bulunan Çolak, şampiyonluk adayını açıklayarak, Brezilya ve Fransa’yı favori olarak gösterdi.

Çolak, ayrıca Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yüzde 50’şer şampiyonluk şansları olduğunu diğer takımlardan ise şampiyon çıkmayacağını iddia etti.

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Halı saha açılışı ardından şöhretler karması maçı yapıldı. Faruk Yiğit'in de forma giydiği maçın başlama vuruşunu Tanju Çolak yaptı.

Tanju Çolaktan Dünya Kupası şampiyonluk tahmini

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#Dünya Kupası#Tanju Çolak#2022 Dünya Kupası

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