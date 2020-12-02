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GeriFutbol Tanju Çolak koronavirüse testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Tanju Çolak koronavirüse testinin pozitif çıktığını duyurdu

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Tanju Çolak koronavirüse testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Eski gol kralı Tanju Çolak, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Tanju Çolak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından açıkladı.

Çolak, ateş ve halisizlik nedeniyle gittiği hastanede yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını duyururken sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Tanju Çolak koronavirüse testinin pozitif çıktığını duyurdu

 

Tanju Çolak koronavirüse testinin pozitif çıktığını duyurdu

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