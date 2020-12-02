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Tanju Çolak koronavirüse testinin pozitif çıktığını duyurdu
Eski gol kralı Tanju Çolak, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
Tanju Çolak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından açıkladı.
Çolak, ateş ve halisizlik nedeniyle gittiği hastanede yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını duyururken sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
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