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Tango Bourges Basket 66-77 ÇBK Mersin

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#Mersin#Bourges#Avrupa
Tango Bourges Basket 66-77 ÇBK Mersin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 23:57

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 77-66 yendi.

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ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında konuk olduğu Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 77-66 mağlup etti.

Prado Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot, ÇBK Mersin'in 25-22'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta temposunu düşürmeyen ÇBK Mersin, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte aradaki farkı açan Akdeniz ekibi, son periyota 59-46 üstün girdi. Son çeyrekte hata yapmayan ÇBK Mersin, karşılaşmayı 77-66 kazandı.

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#Mersin#Bourges#Avrupa

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