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Taner Yapağıcı: 'Fenerbahçe'yi ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum'

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#Kasımpaşa#Fenerbahçe#Türkiye Kupası
Taner Yapağıcı: Fenerbahçeyi ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 23:33

Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, Fenerbahçe maçının ardından, "U17 yaş ortalaması ile U19 takımıyla buradayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya U19 Takımıyla çıkan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Taner Yapağıcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yapağıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kendi takımımda oyuncuları da tebrik ediyorum. Oyunculara söylediğim şey; bu oyunun keyfinden yararlanmalarıydı. U17 yaş ortalaması ile U19 takımıyla buradayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.

Kulübün kalan maçlarda U19 takımıyla çıkma durumunu kendilerine henüz iletilmediğini vurgulayan Taner Yapağıcı, "Altyapı oyuncularımıza gerekli testler ve yüklemeleri yapıyoruz. Önümüzdeki maçlar için bize bir şey söylenmedi. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu periyot içerisinde antrenman ve denemelerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Kasımpaşa#Fenerbahçe#Türkiye Kupası

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