Taner Aşkın kimdir?

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Taner Aşkın, Galatasaray Spor Kulübü'nde 50 yılı aşkın bir süredir kongre üyesi olarak görev almıştır. Daha önce başkan adaylığı da bulunan Taner Aşkın, Galatasaray Kulübü için çok uzun yıllar emek vermiştir.