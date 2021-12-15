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Taner Aşkın, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray ile ilgili vermiş olduğu demeçlerle dikkat çeken Taner Aşkın, daha önce de başkan adayı olarak gündeme gelmişti. Peki, Taner Aşkın kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
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Taner Aşkın, GalatasaraySpor Kulübü'nde 50 yılı aşkın bir süredir kongre üyesi olarak görev almıştır. Daha önce başkan adaylığı da bulunan Taner Aşkın, Galatasaray Kulübü için çok uzun yıllar emek vermiştir.