×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Tammy Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki: 'Önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Tammy Abraham
Tammy Abrahamdan Shakhtar Donetske tepki: Önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 23:32

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak turu oldukça zora sokan Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan İngiliz golcü Tammy Abraham, karşılaşmanın ardından Shakhtar Donetskli oyuncular için, "Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler, Önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'le karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, kapalı gişe oynanan maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılarak rövanş öncesi turu oldukça zora soktu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın ilk golüne imza atan Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk oyuncularına tepki gösterdi.

Gözden KaçmasınShakhtar mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş taraftarından tepki: Ayıp oluyor amaShakhtar mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş taraftarından tepki: 'Ayıp oluyor ama!'Haberi görüntüle

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ!"

Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Abraham, "Shakhtar, iyi bir takım. Sezonu bizden daha önce açtılar, daha önce oynadılar ve bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Yalnız maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda çok fazla şey tecrübe ettim. Bugünkü kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Tammy Abraham

BAKMADAN GEÇME!