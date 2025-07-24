Tammy Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki: 'Önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz!'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'le karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, kapalı gişe oynanan maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılarak rövanş öncesi turu oldukça zora soktu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın ilk golüne imza atan Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk oyuncularına tepki gösterdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ!"

Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Abraham, "Shakhtar, iyi bir takım. Sezonu bizden daha önce açtılar, daha önce oynadılar ve bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Yalnız maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda çok fazla şey tecrübe ettim. Bugünkü kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.