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Tammy Abraham resmen Beşiktaş'ta! Maliyeti açıklandı

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#Transfer#Beşiktaş#Abraham
Tammy Abraham resmen Beşiktaşta Maliyeti açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 18:21

Beşiktaş, Tammy Abraham ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Beşiktaş, Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham transferinin maliyetini KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve şarta bağlı zorunlu satın alma bedelinin 13 milyon euro olduğunu duyurdu.

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İşte KAP'a yapılan açıklama;

“Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

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#Transfer#Beşiktaş#Abraham

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