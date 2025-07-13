Tammy Abraham: 'Kupalar kazanmak için savaşmaya geldim!'

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Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham takıma katıldığı ilk günden itibaren mükemmel bir kamp süreci geçirdiğini belirtirken, “Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe geldim. Ben tutkulu bir oyuncuyum. Dünyanın en iyi taraftarının önünde bunu göstermek istiyorum” diye konuştu.

Siyah beyazlı kulübe dair ilk izlenimlerini ve hedeflerini beIN Sports’a anlatan İngiliz yıldız “Transfer sürecinde eski Beşiktaşlı futbolcular Dele Alli ve Michy Batshuayi ile konuştum. Hep olumlu konuştular. Teklif geldiğinde karar vermem zor olmadı. Çok güzel şeyler söylediler. Harika bir 5 gün oldu. Kamp ortamı mükemmel geçiyor” yorumunda bulundu.

SOLSKJAER BÜYÜK ŞANS

Eski bir hücum oyuncusu olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalıştığı için kendini şanslı gördüğünü ifade eden Abraham son olarak taraftarlara da mesaj gönderirken “Efsane olup olmayacağıma taraftarlar karar verir ama emin olduğum bir şey varsa, elimden gelen her şeyi yapmak ve kupalar kazandırmak için savaşmak” dedi.

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