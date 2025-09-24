Tammy Abraham: 'Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, konuk olduğu Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gollerin üçünü Rafa Silva, diğerini ise Tammy Abraham kaydetti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcular açıklamalarda bulundu.

TAMMY ABRAHAM: "KAZANDIKÇA İŞLER DAHA İYİYE GİDECEKTİR"

Galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Abraham, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi oyuncular, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım. Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz. Son maç benim ve takım için kötü geçti. Bugün kazandık. Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir. Ben de bugün gol attığım için mutluyum. Her maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ: "GÜZEL BİR SONUÇ AMA DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını söyleyen Orkun Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum, kontrol bizdeydi, topu iyi çevirdik. 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Kolay top kayıpları yaptık, daha büyük bir skor olabilirdi. 3 puan için mutluyuz. En önemlisi o şu anda. Güzel bir sonuç ama daha da iyi olmalıyız." dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Kökçü, "Ndidi top kazanan bir oyuncu, Rafa ofansif anlamda iyi. Ben de ikisi arasında oyun kurucu rolünü üstlenmek istiyorum. İlk yarıda iyiydim ama ikinci yarıda bazı basit top kayıpları yaptım. Benim seviyemde birisi böyle top kayıpları yapamaz bunu biliyorum. Eksiklerimin farkındayım ama kendime güveniyorum. Daha da iyi olacağım. İyi yoldayım." şeklinde konuştu.

DEVRİM ŞAHİN: "SERGEN HOCAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan ve 60 dakika sahada kalan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Devrim Şahin sözlerine Sergen Yalçın'a teşekkür ederek başladı ve, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim. İlk başta biraz heyecanlıydım ama sonra geçti. İlk yarıda iyi oynadık, ikinci yarıda biraz düştük ama kazandık. Kazandığımız için mutluyum. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

