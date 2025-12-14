×
Tammy Abraham: 'Bizi uyarmışlardı, haklıymışlar!'

Güncelleme Tarihi:

Tammy Abraham: Bizi uyarmışlardı, haklıymışlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 22:49

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ve Tammy Abraham, 3-3 beraberlikle sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Cerny ve Abraham, maçın ardından konuştu. 

CERNY: ÜZÜNTÜ VERİCİ

"Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu. Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız."

ABRAHAM: SÜREKLİ SAVAŞIYORUZ

"Ben takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Trabzon'un ne kadar zor olduğunu söylemişlerdi, zor bir deplasman burası. İlk 25 dakika çok iyi pres yaptık, çok iyi fırsatlar yakaladık. 3 gol attık. Sonrasında futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Ufak hatalar yaptık, yapmasaydık çok daha puanımız olabilirdi bu sezon ama takımımla gurur duyuyorum, iyi savaştık bugün.

Takımımızda iyi kalpli, savaşan oyuncular var. Taraftarlarımız bunu görmüşlerdir. Bugün kazanabilirdik ama bazen böyle olabiliyor. Biz sürekli savaşıyoruz. Ben savaşı bırakmayan, pes etmeyen biriyim. Defans olur, hücum olur; sürekli olarak takıma yardım etmek istiyorum. Bugün çok fazla savaştık. Böyle bir maçta 10 kişiyle mağlup olmadık."

