Tammy Abraham, Beşiktaş için yola çıktı! KAP bildirimi geldi, geliş saati belli oldu

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Yeni sezonda kadrosuna en az 2 golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Roma forması giyen İngiliz forvet Tammy Abraham'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulüp ve oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına vardı.

İtalyan medyasında siyah-beyazlıların bu transfer için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sezon sonunda ise 13 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtilmişti.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI: ABRAHAM YOLA ÇIKTI!

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Tammy Abraham'ın uçak içindeki görüntülerini paylaşarak İngiliz golcünün İstanbul'a gelmek için yola çıktığını duyurdu.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tammy Abraham'ın bugün saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağı belirtildi.