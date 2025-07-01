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Tammy Abraham, Beşiktaş için yola çıktı! KAP bildirimi geldi, geliş saati belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Tammy Abraham
Tammy Abraham, Beşiktaş için yola çıktı KAP bildirimi geldi, geliş saati belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 10:22

Beşiktaş, prensip anlaşmasına varılan Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.

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Yeni sezonda kadrosuna en az 2 golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Roma forması giyen İngiliz forvet Tammy Abraham'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulüp ve oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına vardı.

İtalyan medyasında siyah-beyazlıların bu transfer için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sezon sonunda ise 13 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtilmişti.

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KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI: ABRAHAM YOLA ÇIKTI!

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Tammy Abraham'ın uçak içindeki görüntülerini paylaşarak İngiliz golcünün İstanbul'a gelmek için yola çıktığını duyurdu.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tammy Abraham'ın bugün saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağı belirtildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Tammy Abraham

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