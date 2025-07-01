Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi. Kartal’ın İtalyan temsilcisi Roma ile görüşmelere başladığı Abraham'ı taşıyan uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Uçaktan forma ile inen Tammy Abraham, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

İşte Abraham'ın ilk sözleri;



"ÜZERİMDE MEŞHUR FORMA VAR"

"Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum."

"KUPALAR KAZANACAĞIM"

"Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım."

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"GOLLER ATACAĞIM"

"Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım."

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZALAYACAK

Abraham, havalimanında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten resmi imzayı atacak.