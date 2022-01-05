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Tamer Tuna: "Taraftarımıza iyi futbol seyrettireceğiz..."

#Bursaspor#Tamer Tuna#Spor Toto 1. Lig
Tamer Tuna: Taraftarımıza iyi futbol seyrettireceğiz...

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında takımın son durumu ile ilgili bilgi veren Tamer Tuna, “Çok olumlu iki karşılaşma oynadık. Ama önemli olan sonuç almak. İki maçta da alamadık. Oyuncularımızın bize verdiği cevaplar ve ikinci yarıda neler yapabileceğimizi göstermeleri önemliydi. Süreç devam edecek. İkinci yarı bizi zorlu maçlar bekliyor. Hedefimiz hiç bitmeden devam edecek. Hiçbir zaman Bursaspor’un hedefi bitmeyecektir. Bizim yaptığımız planlamalar, hem iyi futbol seyrettirmek hem de sonuçları alabilmek. Adanaspor maçı ile birlikte daha da fark oluşturacağımızı düşünüyorum. Bu konuda bize güvenebilirler. Taraftarımıza iyi futbol seyrettireceğiz. Her türlü desteği de göreceğimize inanıyorum. Oyuncuların gelişimini yakından görecekler. Umarım son bitiş düdüğüne kadar taraftarımız takımımızın yanında olur. Süper Lig yolundaki tüm mücadeleyi ortaya koyacağız” diye konuştu.

“Kısa süre içinde aramıza katılan oyuncular olacak”
Tamer Tuna, transferle ilgili yöneltilen soruya, “Transfer süreçlerini çok fazla yaşayan bir teknik direktörüm. Sezon başı ve ortasında katıldığım çok takımlar oldu. Göztepe ve Antalyaspor’da bunları yaşadık. Sivasspor da dahil olmak üzere alışık olduğum bir zaman. Sabırlı olunması gerekli. Transfer sürecinin net tarihleri belli. Biz çok netiz. Hangi mevkilere ihtiyaç var ve nerelere alınacağı yönünde. Yabancı oyuncuların mukaveleleri de belirleyici olacak. Belki yarından itibaren gelecek oyuncular olabilir. Pazartesi’den sonra aramıza katılacak oyuncular olacak. Bütçe de çok önemli. Ödemelerle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi gerekir. Onlar da yapılıyor. Tüm ödeme planı ile ilgili transfer matematiği yapıyoruz. Transfer kesinlikle olacak. Bu bir ihtiyaç. Giden oyuncularla ilgili de çok önemli. Benim de telefonda görüştüğüm transfer görüşmeleri oldu” cevabını verdi.

“Süper Lig’de bile milyon dolarlar verilmiyor”
Emirhan Aydoğan ve İsmail Çokçalış’la ilgili yaşananları aktaran Tamer Tuna, “Bizde Vakıfköy’den yetişen 14 oyuncu var. Türkiye liglerinde 100’lerce oyuncu var. Gidenler olabilir. Bence esas önemli olan neden bu duruma gelindiğidir. Benim için isim önemli değil. Her oyuncu sorumluluk taşımalı. Bizim Bursaspor’un geleceği ile ilgili planlarımız var. Burası futbolcu fabrikası. Altyapıda 200’ün üzerinde lisanslı futbolcumuz var. Binlerce çocuğun içinden geliyorlar. Bu çocuklar nasıl Bursaspor’a para kazandırmadan gitmeyi düşünüyor bu da ciddi bir durum. TFF 1. Lig’de olunmasına rağmen ciddi kontratlar veriliyor. Ona rağmen oyuncuların tavırları şaşırtıyor. Artık Süper Lig’e bile milyon dolarlara oyuncular gitmiyor. Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör’e de teklifler olduğu söyleniyor. Gidip oynayabilmeliler ama değer ölçüsü de çok önemlidir” dedi.

“Tim Matavz ve Massimo Bruno’ya teklif yok”
Tim Matavz ve Massimo Bruno ile ilgili çıkan iddiaları da değerlendiren Tamer Tuna, “Tim Matavz’la ilgili çıkan haberler doğru değil. Klinik anlamda sorunları vardı. Gaziantep deplasmanına da gelmek çok istediler. Ateşli durumlar başka futbolcularda da oldu. Covid testleri olundu ve herkesin negatif çıktı. Dün bile baktık yine negatif. O yüzden oyuncularımızı koruyoruz. Massimo Bruno ve Tim Matavz’la ilgili değil sadece. Bursa’da evlerindeydiler. Massimo Bruno Türkiye’den de ayrılmadı. Tim de iki günlüğüne gitti geldi. Ciddi ve resmi teklif de olmadı bu isimlere. Bizim gitmesini istediğimiz bazı futbolcular var. Onlarla ilgili düşüncelerimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Ofansif yönde 1 ya da 2 transfer yapacağız”
Yabancı oyuncuların kulübe yük olduğunu söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışıyorum. Kulübe yük olduğunu düşünüyorum. Kadro dışında yabancı oyuncu da bırakmak istemiyorum. Transfer mevkileri de önemli. Kadroda biraz dengesizlik var. Savunma anlamında görüştüğümüz oyuncular var. Basına yansıyan oyunculardan doğru olan var, yanlış olan da var. Yarından sonra transferle ilgili gelişmeleri göreceğiz. Ofansif yönde de 1 ya da 2 oyuncu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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#Bursaspor#Tamer Tuna#Spor Toto 1. Lig

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