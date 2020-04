Tamer Tuna: Lig oynanmalı, sıralama belirlenmeli

Tamer Tuna ayrıca, salgından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılara da dikkat çekerek, "Birlikte bir kurul oluşturulup, federasyonumuzla bakanlığımızla; bunları iyi yönetecek bir ekibin, tüm spor branşlarında olacak şekilde kurulması lazım. Çünkü hem bireysel hem de takım sporlarında çok mağdur sporcular ve kulüpler var. Ekonomik anlamda zorlanan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Olağanüstü bir dönemden geçtiklerini ifade eden Tuna, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, "FIFA'nın aldığı karar tabii ki oyuncuları ve kulüpleri çok önemli şekilde ilgilendiriyor. Bundan önceki dönemde de kafa karıştırmıştı. Bunun sebebi de şu; 31 Mayıs'a kadar olan resmi sözleşmeler ve devamında oynanacak maçlarla alakalıydı ama hukuksal açıdan zaten bunu açıklamışlardı. Sezon bitene kadar resmi anlamda oyuncu sözleşmeleri devam edecekti. Ama asıl sorulacak soru şu; bütün takımlarda sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular var. Bizde de 7 tane yabancı oyuncumuz bulunuyor. İki ligin arasında da, yani 2020-21 sezonu ve sonrasında bizim bu sezonu bitirdikten sonra başlayacak olan süreçte de çok kısa bir zaman olacak. Bu oyunculara yetecek mi? Kafalarındaki soru işaretleri tabii ki olacak. Bunu nasıl çözeceğimizle ilgili kulüplerin ve oyuncuların bir an önce bu sorunu halletmesi lazım. Çünkü teknik adamların en önemli olayı, oyuncularıyla olan iletişimidir. Bu konuların da sağlıklı bir ortamda çalışılması ve sorunsuz hale dönüştürülmesi gerekiyor. Biraz yorulacağız ama olağanüstü ve de farklı bir dönemden geçiyoruz. Umarım da bu dönemi atlatıp sağlıklı bir ortama kavuşuruz. Şu an mühim olan şey tamamen insanımızın sağlığı. Bundan sonraki süreçte de çözüme ulaşılacaktır" diye konuştu.



"HEM BİREYSEL, HEM DE TAKIM SPORLARINDA ÇOK MAĞDUR SPORCULAR VE KULÜPLER VAR"

"Bu salgından inşallah kurtulacağız" diyen Tamer Tuna, "Bütün toplam olarak, dünya olarak sağlıklı ortama kavuşuruz inşallah. İnsan sağlığından öte hiçbir şey yok. Dünyayı takip ettiğimizde ve içimizde yabancı oyuncuların endişelerini gördükten sonra zaten sağlıklı bir ortamda o maçların devam etmeyeceğini anladık. Erkendi, zamanında da bir karar aldılar. Tabi bundan öncesinde Fatih hocamızın, Göksel Gümüşdağ başkanımızın, Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe basketbol şubesinin ve personellerinin yaşadığı, birçok takımın endişe duyduğu bu illetten kurtulmak istedik. Bu bütünlük aslında bizi var ediyor. Bu bütünlük kazanımları arttırıyor. Bir bütün olarak düşünmek lazım. Biri değil, bizi dahil etmek lazım. Küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili demeçler okuyorum. Spor basınını yakından takip diyoruz. O da olmamalı ama lig oynanmalı. Sıralama belirlenmeli. Böyle bir olayda alttaki takımların haksız rekabeti doğacak ya da planlamanın yanlışına düşecek, ekonomik bütçeleri daha da aşacak takımlar olabilir. Bence birlikte bir kurul oluşturulup, federasyonumuzla bakanlığımızla; bunları iyi yönetecek bir ekibin, tüm spor branşlarında olacak şekilde kurulması lazım. Çünkü hem bireysel hem de takım sporlarında çok mağdur sporcular ve kulüpler var. Ekonomik anlamda zorlanan arkadaşlarımız var. Beden eğitimi öğretmeni ya da öğretmen olamayıp bireysel çalışan çok arkadaşımız var. Onların zor durumlarını biliyoruz bu koşullarda. Herkesin bütünüyle bir araya gelip, kendi branşlarında bu kurulları oluşturup, birlikte bu sorunları çözebileceklerini düşünüyorum. Bizim adımızı da öyle; 18 takım var. Biz şu an orta sıralarda görünüyoruz ama alt taraftan bağımız tamamen kopmadı. Puan farkımız var. Hedefimiz o yöndeydi ve hedefe de ulaşacağız. Kupada bir hedefimiz vardı, ilk ayağını oynadık, ikinci ayağı büyük şansı olacak ve bu şansı yakalayacağımıza inanıyorum. Bu hedefler varken ama bu ortam da varken, kupa hedefiyle bırakmışız gibi söylemler içinde bulunmak bana doğru gelmiyor. Bu ortamı birlikte karar verip, çözüp, şampiyonluğun , üst sıraların ve alt sıranın belli olması gerekiyor. Oyuncu kontratlarıyla ilgili küme düşecek takımlarla veya Süper Lig'e gelecek takımlarla da planlamanın yapılması için fazla bir zaman kalmayacak. Lig bitecek belki 2-3 haftalık bir süreç olacak ve tekrar yeni yıla başlanacak. Yeterince zaman olmayacak, o yüzden buna ihtiyaç var. Hepimizin görüşleri alınıp bunların çözülebileceğine inanıyorum. Fazla takımla da oynanabilir lig. Çok büyük bir coğrafyaya sahibiz. Bu dönemde takım sayısının arttırılması, hatta alt liglerde de bu sayının arttırılması bizi hiç rahatsız etmez. Endişeleri de biliyoruz; çoğu ekonomik sebepler. Bir pasta bölündüğünde, sayı çok ise parçalar küçülmeye başlıyor. Bu parçalar çoğaldıkça da yönetilebilirlik zorlaşıyor ama Ben biliyorum ki her gittiğim takımda bütçeleri aşağı çekerek başarının geldiğini gördüm. Ama maalesef geçmişten gelen borçlarla devam eden kulüpler var" dedi.

"BİRLİKTE ANTRENMAN YAPMAK ÇOK FARKLI"

Lig tekrar başladığında buna oyuncuların ne kadar sürede hazır olup olamayacağı ile ilgili de konuşan Tuna, "Ara ne kadar uzarsa, hazırlanma süresi de o kadar uzayacak" dedi.

Tamer Tuna, "Biz ligi oynarken bıraktık oyuncularımızı. Oldukça büyük bir boşluk oldu şu anda. Aldığımızda oyuncularımızı; ölçüm yapan yelekleri, saatleri var, takip edebiliyoruz ama bir arada çalışmak ya da maça dayalı birlikte antrenman yapmak çok farklı şeyler. Sadece fiziksel değil, dinlenme, beslenme yapısını da içinde taşıyor bu. Bu bir olmak onunla alakalı. Ne kadar süreye ihtiyaç var bu da onunla ilgili. Oyuncuları iyi seviyede bıraktık tabii ki çözebiliriz ama süre ne kadar uzarsa, hazırlanma süresi de uzayacak. 6 haftamız da kalsa ona göre, 3 haftalık da süreç olsa ona göre bir programla sürecin içinde oluyoruz" açıklamasında bulundu.



"FARKINDALIĞI BİRLİKTE YAŞARSAK DAHA İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ"

Ekonominin hayatta önemli olduğunu ancak sağlığın, birlik ve beraberliğin daha da önemli olduğunu dile getiren Tamer Tuna, "Ekonominin insan hayatındaki etkilerini çok iyi biliyoruz. İnsanın sağlıklı olmasının ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu dönemi ne kadar iyi kullanırsak, bu dönemi de ne kadar az kayıpla geçersek bence hem oyuncular anlamında da evinde yalnız kalan futbolcuların futbol ekonomisini sorgulayacakları bizim de dışarıdaki hayatımızda şikayet ettiğimiz, toplantılarımızda şikayet ettiğimiz şartların değil de kendi içimizde yarattığımız şartların daha büyük sorun olduğunu ön görebildiğimiz bir dönem. Biz de oyuncularımıza biraz da onu anlatmaya çalışıyoruz. Farkındalığı hep birlikte yaşarsak, bu süreçten daha iyi şekilde hayatımıza devam edebiliriz" diye konuştu.

"ÇOK YÜKLÜ ÜCRETLER ALDIĞIMIZ BİR DÖNEM YAŞIYORDUK"

DHA'ya konuşan Tuna, son dönemde futboldaki alınan ücretlerin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Maçlar oynanmadığında gelirler de olmuyor. Kulüplerin birçok gelir sağladığı alan var. Çok ciddi gelirler olmaya başladı ancak giderler de bu yönde. En büyük bütçeyi de oyuncu maaşları, teknik ekip maaşları oluşturuyor. Avrupa'da da örneği var ve yaşıyoruz. İndirim talepleri olan ya da maaşların ödenemediği bir dönem yaşıyoruz. Başkanımızla konuşma fırsatım oldu ancak maaş indirimi konuları konuşulmadı. Odaklandığımız tek şey çalışanlarımız, bize hizmet edenler, ailelerinin durumları ya da bunlardan nasıl etkilenileceği. Bunlarla ilgili sorumluluklarını yerine getiren bir takımda çalışıyorum. Ligin ikinci yarısına, futbolcularımızın ilk yarısındaki tüm alacaklarını alarak girmiştik. Bunlar olağan şeyler ama Türkiye'de artık borç ödemeleri olağandışı olmaya başlamıştı. Kendimizi de eleştirmek istiyorum, bu ekonomik şartlarda çok yüklü ücretler kazandığımız bir dönem yaşıyorduk. Bu biraz daha aşağılara çekilmeli. Maaş indirimleri ya da kendi yapacağımız indirimler bundan sonra da devam edecek ücretlerin örneklerini oluşturmalı. Alınacak kararlar bir bütünlük içerisinde düşünülmeli. Başkanımızla konuştuk ama böyle bir talep olmadı. Fedakarlığı oynamadığımız bu dönemde herkesin de yapacağını biliyorum, yapmalılar da. Bizde de ücretler çok yüksek" açıklamasında bulundu.



"ŞAMPİYONLUĞU BELİRLEYECEK MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

Ligin başlaması halinde önemli maçlara çıkacaklarını belirten Tuna, "Şartlar değişecek. Önümüzdeki koşulların ne getireceğini öngöremiyoruz. İyi bir takıma sahibiz. Kupada son saniyelerde yediğimiz bir gol vardı, kupa hedefimiz her zaman devam edecek. Kupayı kazanmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına ligde kalma hedefiyle başladık. Şu durumda sıkıştırılmış şekilde oynanacak 8 maç daha şekillendirici olacak. Oynayacağımız 4 maçımız iç sahada. İçeride Galatasaray, Medipol Başakşehir ve deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor ve Beşiktaş maçları var. Şampiyonluğu da belirleyecek maçlar olacak. Düşme adayı olan takımlarla da maçlarımız olacak. Ligin belirleyici takımlarından birisiyiz ama bu ne kadar önemli, bu ortamda önemli olan sağlıklı ortamın sağlanması ile kupa ve lig hedefimizi yenileyerek başlamamız" ifadelerini kullandı.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!