Tamer Tuna, Antalyaspor'da 4 oyuncudan vazgeçmedi! Boffin, Kudryashov, Eren, Veysel...

Süper Lig’de 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna, 4 oyuncudan vazgeçemedi. 4 oyuncu, 4 maçın tamamında sahada kalma başarısı sağladı.



’4 OYUNCU 360 DAKİKA SAHADA KALDI’



Kırmızı beyazlıların tecrübeli teknik adamı Tuna, 4 hafta sonunda toplam 18 oyuncuya forma şansı tanıdı. Bu oyunculardan Belçikalı kaleci Rudd Boffin, Rus oyuncu Fedor Kudryashov, defans oyuncuları Veysel Sarı ve Eren Albayrak, bütün maçlarda 90’ar dakika sahada kalarak toplam 360 dakika mücadele etti. Bu oyuncuları, 347 dakika ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Amilton ve 346 dakika ile Angolalı orta saha oyuncusu Fredy takip etti.

’EN AZ SÜRE UFUK AKYOL’A’



Akdeniz ekibinin başarılı teknik adamı Tamer Tuna, 4 hafta sonunda en az süreyi, bütün maçlarda kadroya aldığı Ufuk Akyol’a verdi. Geçen sezon Karagümrük’ten kadroya dahil edilen 23 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon sadece 39 dakika sahada kaldı. Genç oyuncuyu 44 dakika ile Sidney Sam, 62 dakika ile Gökdeniz Bayrakdar ve transfer dönemi kapanmadan önce Fenerbahçe’ye transfer olan Nazım Sangare takip etti.



’KADRODAKİ 6 OYUNCUYA ŞANS YOK’



Teknik direktör Tamer Tuna, ligde oynadıkları 4 maçın tamamında kadroya aldığı Ferhat Kaplan ve Ersan Adem Gülüm’e hiç şans vermedi. 3 maçta kadroya alınan ve transfer dönemi kapanmadan TFF 1. Lig takımlarından Altay’a kiralanan Harun Alpsoy ile sezon başında takıma dahil edilen Arnavut oyuncu Omar İmeri’nin yanı sıra, 2 maçta kadroda olan Naldo ve 1 maçta kulübede bekleyen Mert Yılmaz forma şansı bulamayan oyuncular oldu.

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