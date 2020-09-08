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GeriFutbol Tamer Tuna, Antalyaspor ile sezona iyi başlamak istiyor
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Haber Giriş: 08.09.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Tamer Tuna, Antalyaspor ile sezona iyi başlamak istiyor

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Tamer Tuna, Antalyaspor ile sezona iyi başlamak istiyor
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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin ilk maçı olan Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmayı çok istediklerini belirterek, "İnşallah lige galibiyetle başlayacağız" dedi.

Tuna, hafta sonu iç dahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Tuna, “Lig başlangıçları her zaman önemlidir. Lige iyi başlamak istiyoruz. En önemli hedefimiz sonuç ya da başlangıçtan ziyade, bu süreci ligin sonuna kadar sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde iyi bir yapılanma. Bunun peşindeyiz. Gençlerbirliği maçı kazanabileceğimiz seviyeyi gösteriyor. Öyle de olacaktır umarım. Kazanmayı çok istiyoruz. Geçen yılki değeri koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah lige galibiyetle başlayacağız” diye konuştu.

Antalyaspor - Gençlerbirliği mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

Tamer Tuna, Antalyaspor ile sezona iyi başlamak istiyor

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