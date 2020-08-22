Tamer Güney kimdir, kaç yaşında vefat etti? Tamer Güney'in hayatıyla ilgili merak edilenler

84 yaşındaki eski teknik direktör Tamer Güney'in vefat haberi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada duyuruldu. Uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in vefar haberiyle futbol camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Tamer Güney, 1956-69 yılları arasında futbol kariyerine başlamıştı. İşte, Tamer Güney ile ilgili merak edilenler.

TAMER GÜNEY KİMDİR?

6 Ocak 1936 yılında Bilecik'te doğan Tamer Güney; Ankaragücü, PTT, Hacettepe ve Orduspor kulüplerinin formasını giydi. Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı. Güney ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Etimesgut Şekerspor'da altyapı sorumluluğu görevlerini üstlendi.

Bir dönem Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Tamer Güney, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Eğitim Dairesi'nde, Araştırma, Planlama, Eğitim ve Geliştirme Dairesi'nde (ARPEG) ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde önemli çalışmalara imza attı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başdanışmanlığı görevinde bulundu. Tamer Güney, futbol ile ilgili kitaplar da yazdı.

Antrenörlüğe Orduspor'da başladı. 1969-70 yıllarında burada antrenörlük yaptı. PTT, Balıkesirspor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda çalıştırıcılık yaptı. 1985-86 sezonunda Ayvalıkgücü'nü çalıştırdı. 1990 yılında Futbol Federasyonu başdanışmanı oldu. 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Daha sonra 1 sene Gaziantep altyapısını çalıştırdı. Üç defa üst yapıya gidip geldi. 1995-2000 yılları arasında Galatasaray'ın altyapısının başına geçti. Burada Emre Belözoğlu, Fatih Akyel gibi yıldızları yetiştirdi. 2000 yılında Fenerbahçe altyapısına geldi. 2003 yılında da sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu oldu.

2005-2006 yılında Etimesgut Şekerspor altyapısında görev aldı. 2006- 2007 sezonu başında üst yapıya çıktı. Daha sonra görevi bıraktı. Etimesgut Şekerspor alt yapısında olduğu sürede birçok oyuncu üst yapıya verdi ve yetiştiridiği gençler amatör ligde 2006-2007 sezonunda A genç Türkiye şampiyonu oldular.