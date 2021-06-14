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EURO2020
Haber Giriş: 14.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tam 78 dakika kalbi duran Fabrice Muamba futbolu bırakmıştı

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Tam 78 dakika kalbi duran Fabrice Muamba futbolu bırakmıştı

Christian Eriksen’in yaşadığı olayın benzerini 17 Mart 2012’de o dönem Tuncay Şanlı’nın da forma giydiği Bolton Wanderers’in 24 yaşındaki futbolcusu Fabrice Muamba yaşamıştı.

Tottenham ile oynanan Federasyon Kupası maçının 41. dakikasında yere yığılan ve nefes alamayan Muamba, saha içindeki ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede hayata dönmüştü.

Tam 78 dakika kalbi duran ve 15 kez elektroşok uygulanan Muamba, bu olaydan 5 ay sonra doktorların tavsiyesi üzerine çok genç yaşta futbolu bırakmak zorunda kaldı.

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Tam 78 dakika kalbi duran Fabrice Muamba futbolu bırakmıştı

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